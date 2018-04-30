Sadeleştirme çok yakın!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Şebnem TURHAN
30.04.2018 - 21:08, Son Güncelleme:

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Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ikinci Enflasyon Raporu tanıtımında tek faizi ifade eden sadeleştirmeye geçişin çok yakın olduğunu dile getirerek “Hedefimiz nihai adımı da atabilmek, teknik birimler sadeleşme sürecinin nihai aşamasına ilişkin sunumlar yapıldı, sadeleşmede nihai adıma çok uzak değiliz” diye konuştu.

MERKEZ Bankası yılın ikinci Enflasyon Raporu’nu açıkladı. Buna göre, yılın ilk başında yüzde 7.9 olarak tahmin edilen 2018 enflasyonu 0.5 puan artırıldı ve yüzde 8.4’e çıkarıldı. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, bunun 0.4 puanının döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklı olduğunu söyledi. Çetinkaya, tek faize geçilmesini ifade eden sadeleştirmeyle ilgili hedef ve planlarının sürdüğünü vurgulayarak “Son Kurul toplantısında teknik birimler tarafından sadeleşme sürecinin nihai aşaması ve yeni operasyonel çerçeveye dair sunumlar bu konuda yapıldı. Nihai adıma yakın olduğumuzu düşünüyorum. Kurul bunu değerlendirecek ve sadeleşmeye yönelik nihai adım önümüzdeki dönemde atılacak. Buraya çok uzak değiliz” dedi.

Çetinkaya, raporun tanıtım toplantısında enflasyonun, düşürmeye odaklı ve sıkı bir politika duruşu altında 2018 sonunda yüzde 8.4 olarak gerçekleşeceğini öngördüklerini, 2019 sonu için tahminlerinin yüzde 6.5 düzeyinde olduğunu belirten Çetinkaya, “Bu çerçevede enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2018 yılı sonunda yüzde 7,2 ile yüzde 9,6 aralığında orta noktası yüzde 8.4, 2019 yılı sonunda ise yüzde 4.7 ile yüzde 8.3 aralığında orta noktası yüzde 6.5 gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

Sadeleştirme çok yakın

KUR ETKİSİ VAR
Çetinkaya, ocak Enflasyon Raporu’na göre 2018 tahminini tahminini 0.5 puan güncellediklerini ve bu güncellemenin 0.4 puanı petrol fiyatları ve döviz kuru kaynaklı gelişmelerden kaynaklandığını kaydetti. Çetinkaya, “Ayrıca, yurt içi talebin gücünü korumasına bağlı olarak çıktı açığı ise 2018 yıl sonu tahminini 0.1 puan artırdı” dedi.

Çetinkaya, sadeleşmeyle kasıt edilenin ve hedeflerinin para politikasının öngörülebilirliğini artırmak olduğunu söyleyerek bu anlamda öngörülebilirliğin önemli ölçüde arttığını vurguladı. Çetinkaya, “Temel hedefimiz nihai adımı da atabilmek. Son Kurul toplantısında sadeleşme sürecine dair sunumlar bu konuda yapıldı. Nihai adıma yakın olduğumuzu düşünüyorum. Kurul bunu değerlendirecek ve sadeleşmeye yönelik nihai adım önümüzdeki dönemde atılacak. Buraya çok uzak değiliz” dedi.

KREDİLERDE SORUN YOK
BAŞKAN Çetinkaya, kurumsal ticari kredilerin kredi ödeme ve aktif kalitesiyle ilgili dikkati çeken ya da geçmiş dönemlerden farklılaşan bir trendin söz konusu olmadığını belirterek, “Bununla birlikte biz, risk yönetimi açısından yine de bu resmi daha iyi görmek istiyoruz. Bu anlamda yapılabilecek ilave adımlar varsa, daha etkin bir risk yönetimi için verilebilecek teşvikler varsa, bunları gerçekleştirmeyi hedefliyor olacağız. Bugün itibarıyla genel resimde de bir sorun görmüyoruz” dedi. Çetinkaya, yapılanın nakit akımlarıyla uyumlu kredi vade uzatımı olduğunu ve sınırlı bir payı bulunduğunu kaydetti.

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