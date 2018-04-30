Sadeleştirme çok yakın!

MERKEZ Bankası yılın ikinci Enflasyon Raporu’nu açıkladı. Buna göre, yılın ilk başında yüzde 7.9 olarak tahmin edilen 2018 enflasyonu 0.5 puan artırıldı ve yüzde 8.4’e çıkarıldı. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, bunun 0.4 puanının döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklı olduğunu söyledi. Çetinkaya, tek faize geçilmesini ifade eden sadeleştirmeyle ilgili hedef ve planlarının sürdüğünü vurgulayarak “Son Kurul toplantısında teknik birimler tarafından sadeleşme sürecinin nihai aşaması ve yeni operasyonel çerçeveye dair sunumlar bu konuda yapıldı. Nihai adıma yakın olduğumuzu düşünüyorum. Kurul bunu değerlendirecek ve sadeleşmeye yönelik nihai adım önümüzdeki dönemde atılacak. Buraya çok uzak değiliz” dedi.

Çetinkaya, raporun tanıtım toplantısında enflasyonun, düşürmeye odaklı ve sıkı bir politika duruşu altında 2018 sonunda yüzde 8.4 olarak gerçekleşeceğini öngördüklerini, 2019 sonu için tahminlerinin yüzde 6.5 düzeyinde olduğunu belirten Çetinkaya, “Bu çerçevede enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2018 yılı sonunda yüzde 7,2 ile yüzde 9,6 aralığında orta noktası yüzde 8.4, 2019 yılı sonunda ise yüzde 4.7 ile yüzde 8.3 aralığında orta noktası yüzde 6.5 gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

KUR ETKİSİ VAR

Çetinkaya, ocak Enflasyon Raporu’na göre 2018 tahminini tahminini 0.5 puan güncellediklerini ve bu güncellemenin 0.4 puanı petrol fiyatları ve döviz kuru kaynaklı gelişmelerden kaynaklandığını kaydetti. Çetinkaya, “Ayrıca, yurt içi talebin gücünü korumasına bağlı olarak çıktı açığı ise 2018 yıl sonu tahminini 0.1 puan artırdı” dedi.

Çetinkaya, sadeleşmeyle kasıt edilenin ve hedeflerinin para politikasının öngörülebilirliğini artırmak olduğunu söyleyerek bu anlamda öngörülebilirliğin önemli ölçüde arttığını vurguladı. Çetinkaya, “Temel hedefimiz nihai adımı da atabilmek. Son Kurul toplantısında sadeleşme sürecine dair sunumlar bu konuda yapıldı. Nihai adıma yakın olduğumuzu düşünüyorum. Kurul bunu değerlendirecek ve sadeleşmeye yönelik nihai adım önümüzdeki dönemde atılacak. Buraya çok uzak değiliz” dedi.

KREDİLERDE SORUN YOK

BAŞKAN Çetinkaya, kurumsal ticari kredilerin kredi ödeme ve aktif kalitesiyle ilgili dikkati çeken ya da geçmiş dönemlerden farklılaşan bir trendin söz konusu olmadığını belirterek, “Bununla birlikte biz, risk yönetimi açısından yine de bu resmi daha iyi görmek istiyoruz. Bu anlamda yapılabilecek ilave adımlar varsa, daha etkin bir risk yönetimi için verilebilecek teşvikler varsa, bunları gerçekleştirmeyi hedefliyor olacağız. Bugün itibarıyla genel resimde de bir sorun görmüyoruz” dedi. Çetinkaya, yapılanın nakit akımlarıyla uyumlu kredi vade uzatımı olduğunu ve sınırlı bir payı bulunduğunu kaydetti.