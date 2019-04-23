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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
23.04.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Sadece suyla marul yetiştiriyor

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Sadece suyla marul yetiştiriyor

Bursa'da bir çiftçi 300 bin lira yatırımla toprak olmadan marul yetiştirmeye başladı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çiftçilik yapan İldeniz Köprülü, 300 bin liralık yatırım yaparak, toprak kullanmadan, suda marul yetiştiriyor. Uygulamanın Bursa’da bir ilk olduğunu söyleyen Köprülü, ”45 günde ortalama 20 bin marul üretebiliyoruz. Ürünler tamamen organik” dedi.

İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi’nde 300 bin liralık yatırım yaparak 1100 metrekarelik alanda sera kuran İldeniz Köprülü, "Seramız, tarım mevzuatına uygun olarak topraksız tarım üzerinde marul yetiştiriciliği yapabileceğimiz bir sera. 1100 metrekare kapalı alana sahip. 45 günde ortalama 20 bin adet ürün alıyoruz. Ortalama maliyetimiz tüm alt yapı çalışmalarıyla birlikte 300 bin lira civarında" diye konuştu.

Asıl mesleğinin reklamcılık olduğunu daha sonra tarımla uğraşmak için sektör değiştirdiğini söyleyen Köprülü, "Biraz daha bilimsel yaklaşarak ürün kalitesini arttırmak amacıyla böyle bir girişimde bulunduk. Ürünler 45 günlük periyotta yetişiyor. Akan su kültüründe ürün besini tamamen sudan alıyor. 45 gün içinde hiçbir hastalığa, hiçbir mantara, topraktan gelen bütün zararlara ve haşerelere karşı izole bir durumda. Yüzde 100 organik olarak sağlıklı yetişiyor. Toprakta yetiştirilen ürünlere nazaran senenin tamamına yayılmış ürün yetiştirme periyodu var. İnegöl'deki çiftçi arkadaşlarımız, geçen yıllarda toprakta yetiştirdikleri mahsullerden hem fiyat açısından hem de verim açısından mağdur olmuş durumdalar. Seracılığın bölgede gelişmesi çok faydalı olacaktır. Hem çiftçilerimiz açısından hem gelir açısından hem de milli değerler açısından faydalı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Köprülü, "Uygulama Bursa'da bir ilk olduğu için Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde görevli öğretim üyelerinden teknik destek alıyoruz. Öğretim üyeleri, seramızı diğer bölgelerdeki üreticilere örnek gösteriyor" dedi.

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