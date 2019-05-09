Sadece size özel eşsiz bir koyda yaşamaya hazır mısınız?

Konut sektöründe 50 yıllık köklü geçmişi boyunca “kalite” ve “güven” ile özdeşleşen MESA, bugüne kadar Türkiye ve yurtdışında yaklaşık 100.000’den fazla konuta mükemmeliyetçi bir yaklaşımla imza attı. Bugün 350 bin kişi yaşamlarını, MESA kalite ve güvencesi ile sürdürüyor.

Bazı MESA projelerinde bugün üçüncü nesiller yaşamlarını sürdürüyor. MESA, yarım asıra ulaşan mükemmeliyetçi yaklaşımı ile konutta yarattığı marka kavramının da ötesine geçerek bir ‘yaşam markası’ haline dönüştü. BODRUM’UN EN ÖZEL KOYU DEMİRBÜKÜ

Eşsiz konumu, büyüleyici tabiatı ve ulaşılabilir lüksü doğayla buluşturan mimarisiyle gayrimenkul sektörünün en seçkin ve özel projelerinden MESA BODRUM DEMİRBÜKÜ,MESA tarafından yaklaşık 2 yıllık bir çalışma ile “En İyi”yi hayata geçirmek üzere tasarlandı.

Tüm dairelerin panoramik deniz manzarasına sahip olduğu, tamamen doğanın içinde ve her detayıyla özenle tasarlanmış olup bulunduğu doğal coğrafya ile sınır gözetmeksizin bütünleşen, dört mevsim keşfedilmeyi bekleyen doğası, denize sıfır konumu ve konforun tasarıma dönüştüğü tüm ayrıntılarla, Private Luxury bir yaşam konseptini Bodrum’da hayata geçiyor. Geceye ve gündüze ayrı ayrı renklerini veren sadece projeye ait bu özel koy yaşama, gerçek anlamda deniz kokusuyla uyanıp yeşile doyabilme ayrıcalığını katıyor. Mimari tüm detayların doğayla buluştuğu kusursuz uyuma sahip MESA BODRUM DEMİRBÜKÜ, 3 farklı villa tipi, geniş terasları ve yemyeşil bahçeleriyle 6 farklı rezidans ünitesinden oluşuyor. 2+1 ‘den 5+1’e kadar 210 rezidans, 5+1’den 6+1’e kadar 50 villa ve butik bir oteli bulunan projede daire büyüklükleri 118 ile 520 metrekare arasında değişiyor. Ayşegül Hotic , Onur Tümer ve Oktay Yılmaz bir araya gelerek insanların gurme zevkleri üzerinden konsepti olan etkin toplantılar organize etmeye başladılar. İlk zamanlarda tamamen dostlarıyla keyifli zaman geçirmek üzere başlayan bu süreç bugün amatör ruhla profesyonelce organizasyonlara dönüştü.

Farklı bir bakış açısı ile başladıkları bu yolda profesyonelliklerini yaptıkları kusursuz davetler ile misafirlerine yaşatıyorlar.

Sıcak ev sahipliği ve ürüne donuk mesajları içeren Sadece Tasarım ekibi, organizasyon tasarımında çok önemli etkinliklere imza atacaklarını gösterdiler.



Mesa Bodrum Demirbükü için organize ettikleri etkinliği başarılı örneklerinden bir tanesi olarak sıralayabiliriz.