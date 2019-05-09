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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
09.05.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Sadece size özel eşsiz bir koyda yaşamaya hazır mısınız?

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Sadece size özel eşsiz bir koyda yaşamaya hazır mısınız?

Mesa, 1969 yılında, Mesa Mesken Sanayii adıyla, yaşamlara değer katmak ve sektöründe “İLK” leri yaratmak hedefiyle yolculuğuna başladı.

Konut sektöründe 50 yıllık köklü geçmişi boyunca “kalite” ve “güven” ile özdeşleşen MESA, bugüne kadar Türkiye ve yurtdışında yaklaşık 100.000’den fazla konuta mükemmeliyetçi bir yaklaşımla imza attı. Bugün 350 bin kişi yaşamlarını, MESA kalite ve güvencesi ile sürdürüyor.

Bazı MESA projelerinde bugün üçüncü nesiller yaşamlarını sürdürüyor. MESA, yarım asıra ulaşan mükemmeliyetçi yaklaşımı ile konutta yarattığı marka kavramının da ötesine geçerek bir ‘yaşam markası’ haline dönüştü.

Sadece size özel eşsiz bir koyda yaşamaya hazır mısınız
BODRUM’UN EN ÖZEL KOYU DEMİRBÜKÜ

Eşsiz konumu, büyüleyici tabiatı ve ulaşılabilir lüksü doğayla buluşturan mimarisiyle gayrimenkul sektörünün en seçkin ve özel projelerinden MESA BODRUM DEMİRBÜKÜ,MESA tarafından yaklaşık 2 yıllık bir çalışma ile “En İyi”yi hayata geçirmek üzere tasarlandı.

Tüm dairelerin panoramik deniz manzarasına sahip olduğu, tamamen doğanın içinde ve her detayıyla özenle tasarlanmış olup bulunduğu doğal coğrafya ile sınır gözetmeksizin bütünleşen, dört mevsim keşfedilmeyi bekleyen doğası, denize sıfır konumu ve konforun tasarıma dönüştüğü tüm ayrıntılarla, Private Luxury bir yaşam konseptini Bodrum’da hayata geçiyor.

Sadece size özel eşsiz bir koyda yaşamaya hazır mısınız
Geceye ve gündüze ayrı ayrı renklerini veren sadece projeye ait bu özel koy yaşama, gerçek anlamda deniz kokusuyla uyanıp yeşile doyabilme ayrıcalığını katıyor. Mimari tüm detayların doğayla buluştuğu kusursuz uyuma sahip MESA BODRUM DEMİRBÜKÜ, 3 farklı villa tipi, geniş terasları ve yemyeşil bahçeleriyle 6 farklı rezidans ünitesinden oluşuyor. 2+1 ‘den 5+1’e kadar 210 rezidans, 5+1’den 6+1’e kadar 50 villa ve butik bir oteli bulunan projede daire büyüklükleri 118 ile 520 metrekare arasında değişiyor.
Sadece size özel eşsiz bir koyda yaşamaya hazır mısınız
Ayşegül Hotic , Onur Tümer ve Oktay Yılmaz bir araya gelerek insanların gurme zevkleri üzerinden konsepti olan etkin toplantılar organize etmeye başladılar. İlk zamanlarda tamamen dostlarıyla keyifli zaman geçirmek üzere başlayan bu süreç bugün amatör ruhla profesyonelce organizasyonlara dönüştü.

Farklı bir bakış açısı ile başladıkları bu yolda profesyonelliklerini yaptıkları kusursuz davetler ile misafirlerine yaşatıyorlar.

Sadece size özel eşsiz bir koyda yaşamaya hazır mısınız

Sıcak ev sahipliği ve ürüne donuk mesajları içeren Sadece Tasarım ekibi, organizasyon tasarımında çok önemli etkinliklere imza atacaklarını gösterdiler.

Mesa Bodrum Demirbükü için organize ettikleri etkinliği başarılı örneklerinden bir tanesi olarak sıralayabiliriz.

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