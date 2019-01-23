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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
23.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sadece kamu değil tüm bankalar fedakarlık yapmalı

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Sadece kamu değil tüm bankalar fedakarlık yapmalı

VAKIFBANK Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “Kampanyaların devamının gelmesi lazım. Bankacılık sektörünün bu dönemde elini taşın altına koyması gerekir. Sadece kamu bankalarının değil tüm bankaların bu fedakârlığı yapması lazım. Yakın zamanda çok uygun maliyetle 550 milyon TL karşılığı 8 yıl vadeli bir kredi temin ettik. Bununla da yine bir kampanya düşünüyoruz. Daha henüz bunu tam kararlaştırmadık ayrıntıları ama bunu da yakın zamanda kamu oyuna açıklarız” dedi.

AA Finans Masası’na konuk olan Özcan, 10 Ocak’ta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın duyurduğu “KOBİ Değer Kredisi” paketine kamu bankaları dahil toplam 13 bankanın iştirak ettiğini belirterek, toplam paket büyüklüğünün 20 milyar TL olarak öngörüldüğünü söyledi. Özcan, “Bize aşağı yukarı 10 günde 7 bin şirket başvuru yaptı, 2.5 milyar lira kredi talebinde bulundular. Belki bugün 3 milyar liraya ulaşmıştır. Bu da rekor bir başvuru. Çok kısa sürede çok büyük başvuru aldık. Başvuranların imalatçı ve ihracatçı olanları 2 bin firma” diye konuştu. Özcan, sürecin başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, KOBİ’lerin paketten çok büyük istifade sağlayacağını ve paketin ekonomiye çok büyük artısı olacağını ifade etti.

130 BİN MÜŞTERİ

Özcan, kamu bankaları öncülüğünde devam eden kampanyaların devamının gelip gelmeyeceğine ve özel sektör bankalarının da bunu takip edip etmeyeceklerine ilişki soru üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu: “Kampanyaların devamının gelmesi lazım. Bankacılık sektörünün bu dönemde elini taşın altına koyması gerekir. Sadece kamu bankalarının değil tüm bankaların bu fedakarlığı yapması lazım. Kamu bankaları olarak kredi kartı pazarında payımız küçük. Yaklaşık yüzde 9 Ziraat Bankası, yüzde 7 Vakıfbank ve yüzde 5 Halkbank pazar payı var. Halbuki, kredi kartı sayısı açısından daha büyük özel bankalar var. Kredi kartı işlem hacmi açısından Vakıfbank’ın payı yüzde 6.25, Ziraat Bank’ın yüzde 5 ve Halkbank’ın yüzde 3’ün üzerinde. Burada da yine ağırlıklı özel bankalar var. Biz bu kampanyaları rekabet için yapmıyoruz. Kredi kartı borçluları rahat nefes alsın diye yapıyoruz. Ama özel bankalar da bunu yaparsa büyük memnuniyet duyarız. Sonuçta tüketicinin, bireylerin rahatlaması, bugünleri kolay atlatması lazım. İlgili bankalar müşterilerinin bize gelmesini istemiyorlarsa, onlar da böyle kampanyalar yapması lazım.”

Kamu bankalarının uygulamakta olduğu kampanyaların banka bilançolarında bozulmalar meydana getirebileceği yönündeki eleştirilere Özcan, şunları söyledi: “Kamu bankalarındaki görev zararı uygulaması Ziraat Bankası ve Halkbank’ta yapılıyordu. Ziraat Bankası çiftçilere ve Halkbank esnafa kredi kullandırıyordu. Bunlar teknik krediler ve Hazine destekliydi. Oradan kaynaklı bir görev zararı uygulaması vardı. 2000 yılında yaşanan krizden sonra bu görev zararı uygulamasına son verildi. Hazine’nin ne kadar destek vereceği bütçe ile belirlendi. Çiftçiye ve esnafa yapılacak destek bütçeye konuyor ve Hazine tarafından bu bankalara veriliyor. Dolayısıyla görev zararı diye bir şey yok.”

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