Sadece Erdek'te üretiliyor! Avrupa, Arap ve Orta Doğu ülkelerinden talep yağıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSadece Erdek'te üretiliyor! Avrupa, Arap ve Orta Doğu ülkelerinden talep yağıyor
GeriEkonomi Sadece Erdek'te üretiliyor! Avrupa, Arap ve Orta Doğu ülkelerinden talep yağıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
26.06.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Sadece Erdek'te üretiliyor! Avrupa, Arap ve Orta Doğu ülkelerinden talep yağıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sadece Erdek'te üretiliyor! Avrupa, Arap ve Orta Doğu ülkelerinden talep yağıyor

Avustralya ve Sicilya ile Türkiye'de sadece Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kapıdağ Yarımadası'nda üretilen, yumuşak, sulu, tatlı ve balığın yanında tüketilmesi dolayısıyla "balık soğanı" olarak bilinen "mor soğan"a Avrupa, Arap ve Orta Doğu ülkelerinden talep geldi.

Avustralya ve Sicilya ile Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Kapıdağ Yarımadası'ndaki 5 kırsal mahallede üretilen, yumuşak, sulu, tatlı ve balığın yanında tüketilmesi dolayısıyla "balık soğanı" olarak bilinen "mor soğan"a Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden talep geldi.

Türkiye'de sadece Kapıdağ bölgesinde üretilen ve geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işareti alınan mor soğanda hasat dönemi sürüyor.

Ballıpınar Mahallesi Muhtarı Necmi Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallelerinde yaklaşık bin 500 ton mor soğan üretimi yapıldığını söyledi.

Sezer, bu yılın verimli geçtiğini ifade ederek, "Köyümüzün birinci geçim kaynağı mor soğandır. Köy halkı olarak soğanla yatıp soğanla kalkıyoruz. Geçimimiz tamamen bu ürüne bağlı. İnşallah bereketli bir sezon geçireceğiz. Fiyatlar da iyi olursa üretici için güzel bir sezon geçecek demektir." dedi.

Ürünlerine yurt dışından da talep gelmesinin sevindirici olduğunu dile getiren Sezer, "Köyümüzde 300 dönüm civarında soğan ekimi yapılıyor, bu da yaklaşık bin 500 ton rekolteye tekabül ediyor. Bu da çok güzel bir rakam. Bu üretime göre geçen yılı ikiye katlamış durumdayız." ifadelerini kullandı.

"MOR SOĞANIN GERÇEK DEĞERİNE KAVUŞMASINI İSTİYORUZ"

Erdek Ticaret Odası Başkanı (ETO) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Turizm Kurulu Başkanı Özlem Sarı da ticaret odası olarak mor soğanla ilgili amaçlarının rekoltenin arttırılarak devam etmesi ve üreticinin daha iyi kazanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Sarı, mor soğanın gerçek eder değerine kavuşup köylünün ektiği üründen para kazanmasını istediklerini belirterek, "Mor soğanın 80 yıllık ata tohumları mevcut, bunları korumak lazım. Koruduktan sonra sağlıklı tohumlarla ekilmesi lazım." diye konuştu.

Mor soğanın saklama koşullarıyla ilgili farklı yöntemler bulunması gerektiğini vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:
"Soğuk hava depolarında bekleterek dilimlenmiş veya kavrulmuş halde muhafaza edip pazarlamamız lazım. Soğanımızda bu yıl beklenen rekolte geçen yıldan daha yüksek, geçen yıl çok yağışlı geçtiği için ekimlerde problemler yaşamıştık. Bu yıl kalite çok üst düzeyde, onun için beklenen hasat da çok başarılı olacak. Soğana yurt dışından çok talep var. 10 yıl önce İngiltere'ye bir satış gerçekleştirilmiş ama devamı gelmemiş. Şimdi Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden de talep geldi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail ve Avrupa'nın bütün ülkelerinden mor soğana talep var. Önce iç piyasa talebini karşılayacağız sonra da ihracata bakacağız." 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Sadece Erdek'te üretiliyor! Avrupa, Arap ve Orta Doğu ülkelerinden talep yağıyor
Bakan Pakdemirli: Aktaş Barajı 15 bin 800 dekar araziyi suyla buluşturacak
ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları küresel büyümeyi azaltacak
Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı