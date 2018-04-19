Sadece Araplar gelirdi 2 yıl sonra onlar da geldi! Adım atacak yer kalmadı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSadece Araplar gelirdi 2 yıl sonra onlar da geldi! Adım atacak yer kalmadı
GeriEkonomi Sadece Araplar gelirdi 2 yıl sonra onlar da geldi! Adım atacak yer kalmadı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Burak COŞAN / Fotoğraflar: Selçuk ŞAMİLOĞLU
19.04.2018 - 20:20, Son Güncelleme:

Sadece Araplar gelirdi 2 yıl sonra onlar da geldi! Adım atacak yer kalmadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sadece Araplar gelirdi 2 yıl sonra onlar da geldi! Adım atacak yer kalmadı

İstanbul’da tarihi yarımada eski günlerine dönüyor. Son 2-3 yıldır Arap turistlerle anılan Sultanahmet bölgesi, kalabalık Uzak Doğulu turist gruplarını ve az da olsa Avrupalı turistleri yeniden ağırlamaya başladı. Bölgedeki otelciler de gelecekten umutlu. Yatırımların da arttığına dikkat çeken otelciler, “Fiyatları da Avrupalı turistlerin gelmesiyle az da olsa arttırmaya başladık. 2019 çok daha iyi olacak” dedi.

TURİZM sektörü kötü geçen 2016’nın ardından 2017’de toparlanma sürecine girmiş, ülkeye gelen turist sayısında büyük artış yaşanmıştı. Ancak, özellikle pazar çeşitliliğinin az olduğu, daha çok ülkeden turist gelmesi gerektiği ifade edilmişti. Turizm sektörünün bu beklentisi ise 2018’de gerçekleşmeye başladı. Dünyanın en önemli turizm merkezleri arasında yer alan İstanbul’a gelen turistlerde çeşitlilik arttı. 2017 Eylül ayında gittiğimiz İstanbul’da turizmin kalbi konumundaki Sultanahmet’te sadece Arap turistler varken, turistik mekanlar pek de fazla kalabalık değildi.

 

Sadece Araplar gelirdi 2 yıl sonra onlar da geldi Adım atacak yer kalmadı

Ancak bu hafta içerisinde hem akşam hem de sabah saatlerinde gittiğimiz Sultanhamet’te önceki yıllara göre daha kalabalık bir görüntü hakimdi. Ayrıca turist profilinin çeşitlenmeye başladığına da şahit olduk. Yine Arap turist yoğunluğu olsa da özellikle Uzak Doğulu turistlerde bir artış yaşandığına gördük. Uzak Doğulu turistlerin yanında az da olsa Avrupa ülkelerinden gelen turistler de bulunuyordu. Bölgedeki turizmciler Rus turist sayısının da azımsanmayacak derecede olduğunu ifade etti.

Sadece Araplar gelirdi 2 yıl sonra onlar da geldi Adım atacak yer kalmadı

İLERİ TARİHLİ REZERVASYON

Son 2-3 yıla göre tarihi yarımadadaki otelcilerin bu yıl daha iyi durumda olduğunu belirten Hypnos Design Otel Genel Müdürü Gürkan Aral, herhangi bir sıkıntı yaşanmaması halinde turist sayılarının daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Sadece Araplar gelirdi 2 yıl sonra onlar da geldi Adım atacak yer kalmadı

Nisan ve mayıs ayları için doluluk oranlarının yeterli seviyede olduğunu kaydeden Aral, “Son 3 yıldır ileri tarihli rezervasyon alamıyorduk. Son 3 aydır ise ileri tarihli rezervasyonlar gelmeye başladı. Eylül ve ekim aylarında da doluluklar istenilen seviyede olursa 2019’un çok daha parlak olacağını söyleyebiliriz. Burada Avrupalı turist çok büyük önem arz ediyor. Çünkü kültür turlarında Avrupalı turist daha çok para harcıyor. Hem otelciler hem de esnaf Avrupalı turist sayısının daha çok olmasını bekliyor. Eski parlak günlere Avrupalı turist ile geri dönebiliriz” diye konuştu.

Sadece Araplar gelirdi 2 yıl sonra onlar da geldi Adım atacak yer kalmadı

AVRUPALILAR 1 YIL SONRA

Son 1 yıldır ilk kez bu ay Avrupalı turistin otellerine geldiğini ifade eden Sultanahmet’teki Galley Otelin sahibi Serbay Dereci, “Alman ve Fransız turistler geldi. Avustralyadan bile yeniden gelmeye başladılar. Eski sayıların daha yüzde 15-20’sindeler. Bunların dışında Çinliler’den de yoğun ilgi var. Çin’de Türkiye yılı olmasının etkilerini görüyoruz.

Sadece Araplar gelirdi 2 yıl sonra onlar da geldi Adım atacak yer kalmadı

Ancak hala çoğunluk Arap ve Ortadoğulu turistlerde. Bunların dışında Arap asıllı Avrupa ülkeleri ve ABD vatandaşı olan turistler de geliyor. Artan ilgi sayesinde fiyatlarımızı da yükseltmeye başladık. Daha 2015 yılının rakamlarını yakalayamadık ama yaz aylarında 2015 fiyatlarını yakalayabileceğimizi tahmin ediyoruz. Avrupalı turist geçmişteki kadar gelirse fiyatları yükseltmemiz daha kolay olacak” dedi.

Sadece Araplar gelirdi 2 yıl sonra onlar da geldi Adım atacak yer kalmadı

 

2 YILIN ARDINDAN GERİ DÖNÜŞ VAR

TÜRKİYE Otelciler Birliği Başkanı Timur Bayındır da Türkiye’nin ana pazarı konumundaki Avrupa pazarlarında sıkıntılı geçen 2 yılın ardından yavaş yavaş geri dönüş başladığını söyleyebiliriz. Katıldığımız bütün büyük fuarlarda Türkiye olarak aldığımız sonuçlar da umutlarımızın artmasını sağlıyor. Türkiye’yi çok yakından ilgilendiren hemen hemen tüm uluslararası fuarlarda olumlu sonuçlar aldık.

Sadece Araplar gelirdi 2 yıl sonra onlar da geldi Adım atacak yer kalmadı

Özellikle son iki yıldır gerileme yaşayan Türkiye’nin ana turizm pazarları niteliğindeki Avrupa’dan geri dönüş başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Yavaş da olsa yükselişler var. Ancak fiyatlar hâlâ çok düşük seviyelerde. Harcama düzeyi yüksek turistlerde henüz arzu edilen yükselişin olduğunu söyleyemeyiz” diye konuştu.

Sadece Araplar gelirdi 2 yıl sonra onlar da geldi Adım atacak yer kalmadı

 

YATIRIMLAR YENİDEN HAREKETLENDİ

DOLULUKLARIN da yüzde 90’a ulaştığına vurgu yapan Serbay Dereci, “Geçmişte yaşanan bombalı eylemler sonrasında bölgemizdeki otel yatırımları durmuştu. Şimdi ise yeniden başladı. Biz de otelimizi genişletiyoruz. Eskiden Avrupalı turistler otellerimiz doldururdu. Şimdi ise Avrupalı gelmeden de doluyor. Avrupalı turistin yeniden geleceği düşüncesiyle oteller yatırım yapıyor. Bu umutlar gerçekleşirse hem yatırımlar artar hem de fiyatlar yukarı daha rahat çıkar” ifadelerini kullandı.

Sadece Araplar gelirdi 2 yıl sonra onlar da geldi Adım atacak yer kalmadı

Sadece Araplar gelirdi 2 yıl sonra onlar da geldi Adım atacak yer kalmadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

TÜSİAD: Seçime kadar istikrara önem verilmeli

AB'nin Türkiye Raporu'nda 'Et' detayı

Çöpte devrim formülü!

DTO’da Tamer Kıran dönemi