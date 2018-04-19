Sadece Araplar gelirdi 2 yıl sonra onlar da geldi! Adım atacak yer kalmadı

TURİZM sektörü kötü geçen 2016’nın ardından 2017’de toparlanma sürecine girmiş, ülkeye gelen turist sayısında büyük artış yaşanmıştı. Ancak, özellikle pazar çeşitliliğinin az olduğu, daha çok ülkeden turist gelmesi gerektiği ifade edilmişti. Turizm sektörünün bu beklentisi ise 2018’de gerçekleşmeye başladı. Dünyanın en önemli turizm merkezleri arasında yer alan İstanbul’a gelen turistlerde çeşitlilik arttı. 2017 Eylül ayında gittiğimiz İstanbul’da turizmin kalbi konumundaki Sultanahmet’te sadece Arap turistler varken, turistik mekanlar pek de fazla kalabalık değildi.

Ancak bu hafta içerisinde hem akşam hem de sabah saatlerinde gittiğimiz Sultanhamet’te önceki yıllara göre daha kalabalık bir görüntü hakimdi. Ayrıca turist profilinin çeşitlenmeye başladığına da şahit olduk. Yine Arap turist yoğunluğu olsa da özellikle Uzak Doğulu turistlerde bir artış yaşandığına gördük. Uzak Doğulu turistlerin yanında az da olsa Avrupa ülkelerinden gelen turistler de bulunuyordu. Bölgedeki turizmciler Rus turist sayısının da azımsanmayacak derecede olduğunu ifade etti.

İLERİ TARİHLİ REZERVASYON

Son 2-3 yıla göre tarihi yarımadadaki otelcilerin bu yıl daha iyi durumda olduğunu belirten Hypnos Design Otel Genel Müdürü Gürkan Aral, herhangi bir sıkıntı yaşanmaması halinde turist sayılarının daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Nisan ve mayıs ayları için doluluk oranlarının yeterli seviyede olduğunu kaydeden Aral, “Son 3 yıldır ileri tarihli rezervasyon alamıyorduk. Son 3 aydır ise ileri tarihli rezervasyonlar gelmeye başladı. Eylül ve ekim aylarında da doluluklar istenilen seviyede olursa 2019’un çok daha parlak olacağını söyleyebiliriz. Burada Avrupalı turist çok büyük önem arz ediyor. Çünkü kültür turlarında Avrupalı turist daha çok para harcıyor. Hem otelciler hem de esnaf Avrupalı turist sayısının daha çok olmasını bekliyor. Eski parlak günlere Avrupalı turist ile geri dönebiliriz” diye konuştu.

AVRUPALILAR 1 YIL SONRA

Son 1 yıldır ilk kez bu ay Avrupalı turistin otellerine geldiğini ifade eden Sultanahmet’teki Galley Otelin sahibi Serbay Dereci, “Alman ve Fransız turistler geldi. Avustralyadan bile yeniden gelmeye başladılar. Eski sayıların daha yüzde 15-20’sindeler. Bunların dışında Çinliler’den de yoğun ilgi var. Çin’de Türkiye yılı olmasının etkilerini görüyoruz.

Ancak hala çoğunluk Arap ve Ortadoğulu turistlerde. Bunların dışında Arap asıllı Avrupa ülkeleri ve ABD vatandaşı olan turistler de geliyor. Artan ilgi sayesinde fiyatlarımızı da yükseltmeye başladık. Daha 2015 yılının rakamlarını yakalayamadık ama yaz aylarında 2015 fiyatlarını yakalayabileceğimizi tahmin ediyoruz. Avrupalı turist geçmişteki kadar gelirse fiyatları yükseltmemiz daha kolay olacak” dedi.

2 YILIN ARDINDAN GERİ DÖNÜŞ VAR

TÜRKİYE Otelciler Birliği Başkanı Timur Bayındır da Türkiye’nin ana pazarı konumundaki Avrupa pazarlarında sıkıntılı geçen 2 yılın ardından yavaş yavaş geri dönüş başladığını söyleyebiliriz. Katıldığımız bütün büyük fuarlarda Türkiye olarak aldığımız sonuçlar da umutlarımızın artmasını sağlıyor. Türkiye’yi çok yakından ilgilendiren hemen hemen tüm uluslararası fuarlarda olumlu sonuçlar aldık.

Özellikle son iki yıldır gerileme yaşayan Türkiye’nin ana turizm pazarları niteliğindeki Avrupa’dan geri dönüş başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Yavaş da olsa yükselişler var. Ancak fiyatlar hâlâ çok düşük seviyelerde. Harcama düzeyi yüksek turistlerde henüz arzu edilen yükselişin olduğunu söyleyemeyiz” diye konuştu.

YATIRIMLAR YENİDEN HAREKETLENDİ

DOLULUKLARIN da yüzde 90’a ulaştığına vurgu yapan Serbay Dereci, “Geçmişte yaşanan bombalı eylemler sonrasında bölgemizdeki otel yatırımları durmuştu. Şimdi ise yeniden başladı. Biz de otelimizi genişletiyoruz. Eskiden Avrupalı turistler otellerimiz doldururdu. Şimdi ise Avrupalı gelmeden de doluyor. Avrupalı turistin yeniden geleceği düşüncesiyle oteller yatırım yapıyor. Bu umutlar gerçekleşirse hem yatırımlar artar hem de fiyatlar yukarı daha rahat çıkar” ifadelerini kullandı.



