Sadece 6 kişi binebilecek
LAMBORGHINI, Maserati ve Bentley gibi ultra lüks markaların SUV atağına İngiliz Rolls-Royce da katıldı. Rolls-Royce, uzun süredir merakla beklenen ilk SUV modeli Cullinan’ın üzerindeki örtüyü geçen hafta kaldırdı.
Rolls-Royce’nin Türkiye distribütörü Royal Motors’un sahibi Artuğ Aysal, Cullinan için 40 adet ön talep olduğunu ancak şimdilik İngiltere’den ayrılan kotanın 6 adetle sınırlı olduğunu söyledi. Cullinan’ın fiyatının beklentilerinin altında kaldığını söyleyen Aysal, “Fiyatı Phantom ile aynı seviyede. Türkiye’de yaklaşık 1 milyon Euro’dan satacağız. Bizim için ayrılan kota şimdiden dolarken bu 6 aracın teslimatına yıl sonunda başlayıp şubat ayında bitireceğiz” dedi.
ROLLS-ROYCE İLKLERİ
- Dört tekerlekten çekiş sistemi (AWD)
- Çift parçalı, tavana menteşeli bagaj kapağı
- 60:40 oranlarında katlanabilen arka koltuklar
- 600 litreden 1930 litreye çıkarılabilen ve 2245mm yükleme uzunluğu sunan bagaj hacmi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle