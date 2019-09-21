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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İlkay DİKİCİ - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL(DHA)
21.09.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Sadece 1 koli kaldı! Bir kapak için şehir dışından bile arıyorlar

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Sadece 1 koli kaldı! Bir kapak için şehir dışından bile arıyorlar

Son günlerde kavanoz kapağı bulmak oldukça zorlaştı. Çünkü evlerde kışlık hazırlığı yapılıyor. Salçalar, reçeller kaynatılıyor, turşular hazırlanıyor. Eski kavanozlar tekrar tekrar kullanılsa da içi hava almasın diye kapağını yenilemek şart. Bu nedenle de kavanoz kapaklarının fiyatları arttı ve yok satıyor. Türkiye’nin en büyük toptancı çarşılarından İstanbul Toptancılar Çarşısı (İSTOÇ) ’nda da kavanoz kapağı sadece bir esnafta 1 koli kaldı.

Hulusi Arpacı, "Bu sene gerçekten ciddi derecede bir sıkıntı yaşadık. Gelen mal zaten yarım saat içerisinde bitiyor. Bir kamyon mal geliyor yarım saat içerisinde bitiyor. Türkiye’nin bütün illerinden bir talep var. Günde bin kişi beni arıyor. Elimizde sadece 1 koli var başka yok. Bunun siparişi 2 gün önceden verildi, 1 kamyon geldi sadece 1 koli kaldı. Şu an da fiyatı 40 kuruş. Van’a kadar arayan var. Bütün Türkiye’den arıyorlar çünkü kimsede kapak yok. Sadece bizde oldu kapak. Yeni siparişte bulunduk ama fazla bir şey yok. 200-250 koli mal gelecek şimdiden ön siparişlerin hepsi alınmış hemen hemen. Gelmeden tükenmiş durumda" dedi.

Sadece 1 koli kaldı Bir kapak için şehir dışından bile arıyorlar
"DOMATESİN FİYATI DÜŞTÜĞÜ İÇİN KAVANOZ KAPAĞI TALEP GÖRDÜ"

Esnaf Süleyman Seval ise, "2003’den beri ben İSTOÇ’dayım. Ben böyle bir kapak sıkıntısı görmedim. Bu sıkıntı domates ucuz olursa çözülmez, zor" dedi.

Sadece 1 koli kaldı Bir kapak için şehir dışından bile arıyorlar
Gökhan Demir de, "Kavanoz kapağını bulabilirsek satışlar çok iyi. Bu sene kavanoz kapağında çok ciddi problemler yaşandı. Bu da geçen sene olan fiyatlardan dolayı. Bu sene özellikle domatesin fiyatı düştüğü için kavanoz kapağı çok ciddi anlamda talep gördü. Bu da muhtemelen fabrikaların hazırlıksız yakalanmasından dolayı oldu. Ben 5 senedir perakende sektöründe hizmet veriyorsam ilk defa böyle bir sorunla karşılaştım. Gelen müşterimiz kavanoz kapağı var mı diye soruyor. Biz bu soruyu duymaktan şaşırdık. Çok ciddi bir anlamda yoğunluk var." şeklinde konuştu.
Sadece 1 koli kaldı Bir kapak için şehir dışından bile arıyorlar
"KÖPRÜDE KAVANOZ KAPAĞI SATTIK"

Esnaf Murat Taşdemir ise, "Talepler çok büyük. Geçen sene domates 8 liraydı bu sene 70 kuruşa kadar düştü. 20 konserve yapacak insan 40 konserve, 60 konserve yaptı. Düzceye kapak getirmeye gittim. Fatih Sultan Mehmet köprüsünden gelirken arkadan birisi selektör yaptı. İSTOÇ’a geliyormuş beni durdurdu. Zaten trafikte vardı. İki koli kapağı aldı. Parasını verdi. Köprüde güzel bir satış yaptık. Köprüde kavanoz kapağı sattık. Buraya da gelince zaten 3 dakikada araba bitti" İfadelerini kullandı.

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