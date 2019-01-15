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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ekonomi
AA
15.01.2019 - 10:41, Son GÃ¼ncelleme:

Sabiha Gökçen'in yolcu sayÄ±sÄ± 2018'de 34 milyonu geçti

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Sabiha Gökçen'in yolcu sayÄ±sÄ± 2018'de 34 milyonu geçti

Ä°stanbul Sabiha GÃ¶kÃ§en UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nÄ± kullanan yolcu sayÄ±sÄ± 2018'de Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 9 artarak 34 milyon 58 bin 917'ye yÃ¼kseldi. Ã–nceki yÄ±l 10 milyon 338 bin 816 olarak gerÃ§ekleÅŸen dÄ±ÅŸ hat yolcu sayÄ±sÄ± 2018'de yÃ¼zde 13 artarak 11 milyon 671 bin 870'e, iÃ§ hat yolcu artÄ±ÅŸÄ± ise yÃ¼zde 7 yÃ¼kselerek 22 milyon 387 bin 47'ye ulaÅŸtÄ±. Ä°SG Ãœst YÃ¶neticisi Ersel GÃ¶ral: "2019'daki Ã¶nemli bir baÅŸka hedefimiz, yeni terminal binamÄ±zÄ±n temelini atmak olacak. 2020 yÄ±lÄ±nda tamamlanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z yeni terminal binamÄ±zla toplam yolcu kapasitemizi yÄ±llÄ±k 41 milyondan 65 milyona Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z." aÃ§Ä±klamalarÄ±nda bulundu.

Ä°STANBUL Sabiha GÃ¶kÃ§en UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nÄ±n aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± yolcu sayÄ±sÄ± 2018'de Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 9 artarak 34 milyon 58 bin 917 oldu.

Ä°stanbul Sabiha GÃ¶kÃ§en UluslararasÄ± HavalimanÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yolcu sayÄ±sÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan TÃ¼rkiye'nin ikinci, Avrupa'nÄ±n 13. en bÃ¼yÃ¼k havalimanÄ± olan Ä°stanbul Sabiha GÃ¶kÃ§en'in yolcu sayÄ±sÄ±, geÃ§en yÄ±l 2017'e gÃ¶re yÃ¼zde 9 artarak 34 milyon 58 bin 917'ye yÃ¼kseldi.Â Â Â Â Â 

Ã–nceki yÄ±l 10 milyon 338 bin 816 olarak gerÃ§ekleÅŸen dÄ±ÅŸ hat yolcu sayÄ±sÄ± 2018'de yÃ¼zde 13 artarak 11 milyon 671 bin 870'e, iÃ§ hat yolcu artÄ±ÅŸÄ± ise yÃ¼zde 7 yÃ¼kselerek 22 milyon 387 bin 47'ye ulaÅŸtÄ±.Â Â Â Â Â 

Sabiha GÃ¶kÃ§en'den 2018'de uÃ§uÅŸ yapan yolcu uÃ§aÄŸÄ± sayÄ±sÄ±nda toplamda yÃ¼zde 7 artÄ±ÅŸ elde edildi ve yolcu uÃ§aÄŸÄ± sayÄ±sÄ± 222 bin 985 oldu. DÄ±ÅŸ hat uÃ§uÅŸu yapan yolcu uÃ§aÄŸÄ± sayÄ±sÄ± 2018'de yÃ¼zde 10, iÃ§ hat uÃ§uÅŸu yapan yolcu uÃ§aÄŸÄ± sayÄ±sÄ± ise yÃ¼zde 5 arttÄ±.

"2018 REKORLAR VE BAÅžARILARLA DOLU BÄ°R YIL OLDU"

Verileri deÄŸerlendiren Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ± iÅŸletmecisi Ä°SG'nin Ãœst YÃ¶neticisi (CEO)ÂErsel GÃ¶ral, 2018'in kendileri iÃ§in rekorlar, baÅŸarÄ±lar ve Ã¶dÃ¼llerle dolu bir yÄ±l olduÄŸunu belirterek, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:Â Â Â Â Â 

"Terminal iÅŸletmesini devralmamÄ±zÄ±n 10. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde yolcu sayÄ±mÄ±zÄ± 34 milyonun Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±kartarak geÃ§en yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 9 bir bÃ¼yÃ¼me elde ettik. AyrÄ±ca uluslararasÄ± yolcu sayÄ±sÄ±nda da Ã§ift haneli bÃ¼yÃ¼me elde ederek dÄ±ÅŸ hat yolcu sayÄ±sÄ±nÄ± yÃ¼zde 13 oranÄ±nda artÄ±rdÄ±k. 31 Temmuz 2018â€™de iÃ§ hatlar ek terminal binamÄ±zÄ± hizmete soktuk. Sosyal sorumluluk projemiz Ã¶dÃ¼ller aldÄ±, almaya da devam ediyor. TÃ¼m bunlarÄ± ortaya koyduÄŸumuz zaman 2018â€™i bizim iÃ§in 10â€™uncu yÄ±la layÄ±k bir dÃ¶nem olarak deÄŸerlendiriyoruz."Â Â Â Â Â 

GÃ¶ral, 2019'da tÃ¼m bu baÅŸarÄ±larÄ±n Ã¼stÃ¼ne yenilerini eklemeyi ve yepyeni bir hikaye yazmayÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± kaydederek, Ä°stanbul HavalimanÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± ve AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nÄ±n kapanmasÄ± ile artÄ±k Ä°stanbul'un ÅŸehir havalimanÄ± kimliÄŸine kavuÅŸacaklarÄ±nÄ± bildirdi.Â Â Â Â Â 

BugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi bundan sonra da misafirlerini sevdiklerine yakÄ±nlaÅŸtÄ±rmaya devam edeceklerini aktaran GÃ¶ral, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:Â Â Â Â Â 

"Bu yÄ±l iÃ§inde hem metro baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n devreye girmesi, hem de 2. pistimizin bitmesi ile hem kapasitemizi, hem de kolay ulaÅŸÄ±labilirliÄŸimizi tamamlamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. Bir yandan da terminalimizde yolcularÄ±mÄ±za zaman kazandÄ±racak hamlelerimiz olacak. GÃ¼venlik giriÅŸinden itibaren check-in, pasaport kontrolÃ¼ ve gate bÃ¶lgelerinde hayata geÃ§ireceÄŸimiz teknolojik ve inovatif yatÄ±rÄ±mlarla misafirlerimize artÄ±k daha hÄ±zlÄ± ve daha gÃ¼venli seyahat imkanÄ± sunacaÄŸÄ±z.Ancak tÃ¼m bunlarÄ±n yanÄ±nda 2019'daki Ã¶nemli bir baÅŸka hedefimiz, yeni terminal binamÄ±zÄ±n temelini atmak olacak. 2020 yÄ±lÄ±nda tamamlanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z yeni terminal binamÄ±zla toplam yolcu kapasitemizi yÄ±llÄ±k 41 milyondan 65 milyona Ã§Ä±kartacaÄŸÄ±z. BÃ¶ylece Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin 2023 hedeflerine ulaÅŸma yolunda TÃ¼rk sivil havacÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir oyuncusu olarak var olmaya devam edecek."Â Â Â Â Â 

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