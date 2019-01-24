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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
24.01.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Sabiha Gökçen'e dört ödül birden

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Sabiha Gökçen'e dört ödül birden

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) tarafından düzenlenen törende dört ayrı ödül aldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) tarafından düzenlenen PRİDA İletişim Ödüllerinde İZEV ile birlikte hayata geçirdiği ’Hayat ve Biz’ projesiyle Medya ve Influncer ilişkileri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorilerinde birincilik, Stratejik İletişim kategorisinde ise büyük ödülün sahibi olurken, Etkinlik Yönetiminde ise Özel Gün İletişimi kategorilerinde birincilik ödülünü kazandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanının, İstanbul Zihinsel Engelli Çocuklar Vakfı (İZEV) ile hayata geçirdiği Hayat ve Biz projesi, İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) tarafından bu yıl 2ncisi düzenlenen PRİDA İletişim Ödüllerinde 3 ayrı kategoride ödülle buluştu. Sabiha Gökçen Havalimanı ayrıca özel gün iletişiminde de birincilik ödülünün sahibi olarak toplamda 4 ödül kazandı.

"BU PROJENİN DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİNE EMİNİZ"

Ödülü İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG adına alan Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal,Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleriz bu sene İDA tarafından tam dört kez ödüllendirildi, çok mutluyuz. Türkiyenin ilk engelsiz havalimanı kuruluşu olarak bundan yaklaşık bir yıl önce İZEV ile birlikte ’Hayat ve Biz’ projesinin ikinci ayağı olan ’Hayvanlar ve Biz’ projesinin sponsoru olarak yola çıktık. Çok özel yol kat ettik. Çok fazla insana dokunduk. Projemiz 2-3 aydır katıldığı tüm yarışmalardan ödül ile dönüyor. Çok mutluyuz. İnşallah ödülleri almaya devam edeceğiz. Çünkü bu projenin çok daha iyi yerlere geleceğine eminiz. Bizi bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ederim dedi.

HAYAT VE BİZ PROJESİ

İZEV’in Sabiha Gökçen Havalimanı desteğiyle hayata geçirdiği farklı bireylerin sesini sanatla duyurabilmek için hayata geçirdiği Hayat ve Biz-Hayvanlar ve Biz projesi kapsamında Roger Watersın Another Brick in The Wall şarkısı yeniden seslendirilmişti. Şarkıyı farklı bireylerin hayatın her alanında olduklarını göstermek down sendromlu, otizmli ve mental farklılığı bulunan 16 İZEV’li gencin yanı sıra ünlü sanatçılar da şarkıyı seslendirmişti.

 

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