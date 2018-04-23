Sabiha Gökçen'de ikinci pistin yüzde 28'i tamam
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda büyük artış gösteren uçak trafiğini rahatlatacak ikinci pist inşaatının yüzde 28’i tamamlandı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ocak, havalimanında yürütülen ikinci pist inşaatı ile ilgili gelişmeleri twitter hesabından paylaştı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile proje ve yapım kontrollüğü konusunda işbirliği yaptıklarını hatırlatan Ocak, imzalanan protokol doğrultusunda ‘Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist ve Mütemmimleri’ işinin iki etap halinde devam ettiğini açıkladı.
Ocak, birinci etap çalışmaları kapsamında ikinci pistin yapılacağı yerdeki mevcut doğalgaz ve enerji nakil hatlarının deplasesi, yol bağlantılarının tünel içine alınması, ilave çevre güvenlik tel örgüsü ve yollarından oluşan işin yüzde 92 seviyelerine ulaştığını belirtti. Akşam'ın haberine göre, ikinci etap ise havalimanı uçuş trafiğini rahatlatacak olan tam bağımsız 3500 metre uzunluğunda paralel bir pist, ilave paralel taksi yolları, apron, PAT sahalarının yanında yeni bir hava trafik kontrol kulesi, itfaiye binası, teknik bina gibi işlerden oluşuyor. İkinci etabın gerçekleşme oranı ise yüzde 28.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle