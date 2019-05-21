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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.05.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Sabiha Gökçen'de dış hat uçuş noktası 128'e ulaşacak

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Sabiha Gökçen'de dış hat uçuş noktası 128'e ulaşacak

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) bu yaz açılacak 7 hat ile dış hat uçuş noktası 128'ı çıkacak.

İSG'den yapılan açıklamaya göre, bu yaz döneminde 7 uçuş noktası daha uçuş ağına katılacak. Pegasus Hava Yolları, 28 Mayıs itibarıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a haftanın her günü karşılıklı, 29 Haziran itibarıyla Hollanda'nın Eindhoven şehrine haftada 3 frekans, 1 Temmuz itibarıyla İngiltere'nin Manchester şehrine haftada 5 frekans ve İtalya'nın Venedik şehrine haftada 4 frekans, 8 Temmuz itibarıyla Fas'ın Kazablanca şehrine haftada 4 frekans uçmaya başlayacak.

Bu arada Umman'ın önde gelen düşük maliyetli havayolu şirketi Salam Air haftada 2 frekans olarak Umman'a, Fas'ın Fas Kraliyet Havayolları ise Kazablanca şehrine haftanın her günü uçmaya başlayacak. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yeni eklenen dış hat noktaları ile toplam uçulan yurt dışı şehir sayısı 128'e ulaşacak. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçuş yapan yabancı havayolu sayısı ise 49’a yükselmiş olacak.

“BU YILIN İLK DÖRT AYINDA İNİŞ VE KALKIŞTA YÜZDE 24'LÜK ARTIŞ OLDU”

İSG'de 2019 yılının ilk 4 ayında dış hatlar yolcusunda artış meydana geldi. Geçen yılın ilk dört ayına göre yüzde 20'lik artış olurken toplam yolcu sayısı ile 4 milyon 160 bin olarak gerçekleşti.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ilk 4 ayında dış hatlarda geçen yılın aynı dönemine göre uçak iniş ve kalkış trafiği ise yine yüzde 24'lük artış ile 28 bin 989 olarak gerçekleşti. 

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