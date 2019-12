Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yolcu kapasitesi 66 milyona yükselecek

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral, 2021 yılı başı itibarıyla İSG'nin yaklaşık 66 milyon yolcu kapasitesine erişeceğini bildirdi.



İSG'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göral, devam eden ikinci pist inşaatının yanı sıra 2020'nin ilk çeyreğinde temeli atılacak ve 2021'in ikinci yarısında hizmete açılacak yeni terminal binasıyla mevcut yolcu kapasitesinin artacağını dile getirerek, yeni terminal binasının iki pist arasında kalan bölüme inşa edileceğini belirtti.



Mevcut terminal binasının kullanılmaya devam edeceğini aktaran Göral, "Mevcut terminal binamızın kapasitesi, yıllık 41 milyon yolcu. Neredeyse bugün itibarıyla kapasitenin yüzde 90'ını kullanıyoruz. Devam eden bir pist inşaatımız var. İkinci pist tamamlandığı zaman hava tarafı dediğimiz pist tarafında kapasitemiz iki katına çıkacak. Buna paralel olarak hava tarafında artan kapasiteye cevap verebilmemiz için bizim de terminal kapasitesini artırmamız lazım. Savunma Sanayi Başkanlığı ile görüşmeleri devam ettiriyoruz. Ümit ediyorum önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ikinci terminal binamızın temelini atacağız.” diye konuştu.



Göral, 2021'nin ikinci yarısında terminal binasının inşaatını tamamlamayıp hizmete almayı hedeflediklerini ifade ederek, "İkinci terminal binamız yaklaşık 180 bin metrekare ve yıllık 25 milyon yolcu kapasiteli olacak. Mevcut terminalimizin kapasitesi 41 milyon, yani 2021 yılı başı itibarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı iki pistli iki terminal binasıyla yaklaşık 66 milyon yolcu kapasitesine erişiyor olacak. 66 milyon bize uzun vadede yine yetmeyecek. Çünkü havalimanı büyümeye devam ediyor. Uçuş sayımız artmaya devam ediyor. Tercih edilen durumdayız. İstanbul’un şehir havalimanıyız. Bu talebe, bu arzu ve isteğe cevap verecek yatırımları zaman içerisinde hayata geçireceğiz.” dedi.



"METRO İNŞAATI HIZLANDI"



Metro inşaatının hızlandığına işaret eden Göral, "Hedeflenen bu sene itibarıyla tamamlanmasıydı, ancak yaklaşık 1 yıllık bir gecikme öngörülüyor. Ümit ediyorum metro hattı 2020 yılının sonunda hizmete girecek. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen veya Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan seyahat edecek yolcularımız Kadıköy'e yaklaşık 40 dakika, Taksim'e ise yaklaşık 50 dakikada ulaşabilecek.” ifadelerini kullandı.



Yeni yapılan pistin her hava koşulunda iniş ve kalkış yapılabilecek özellikte olduğunu anlatan Göral, şu bilgileri verdi:



“Pist inşaatımızın önemli kilometre taşlarından bir tanesi olan alt tünel inşaatları bitti. Şimdi dolgu işlemleri başlıyor. Dolgunun tamamlanmasından sonra üst yapı işleri, seyrüsefer cihazları, aydınlatma ekipmanları da tamamlandığında bir aksilik olmaz ise 2020 yılının sonunda ikinci pist hizmete girmiş olacak. Şu anda kullandığımız mevcut pistimiz, ikinci pist açıldığı zaman bakıma girecek ama bundan 3 yıl kadar önce planlandığı gibi 6 ay bakıma girmeyecek. En fazla 1,5-2 ay kapanması öngörülüyor. Çünkü hali hazırda havalimanı otoritesi HEAŞ’ın gece boyunca devam eden bakımları var. Çok kaliteli, çok endüstriyel ve çok uygun malzeme ile pist üzerindeki bakımı gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla ikinci pist bittiğinde, mevcut pistin bakımı için 1,5-2 ay kapatma bizim için yeterli olacaktır.”



"ERİŞEBİLİRLİK ORANIMIZ ARTTI"



Göral, başlıca hedeflerinin uzun uçuş sayısının artırılması olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Bizim başlıca hayallerimizden bir tanesi, hem uçak içi konfigürasyon dediğimiz sınıf sayısını artırmak hem de uzun uçuş dediğimiz okyanus ötesi uçuşların sayısını artırmak. Bu sene bizim için çok önemliydi. Çünkü Sabiha Gökçen Havalimanı tarihinde ilk uzun uçuşumuzu gerçekleştirdik. İki hafta önce Malezya Havayolları Kuala Lumpur'dan Sabiha Gökçen'e direkt uçuş gerçekleştirdi. 3 ay boyunca bu uçuşlar devam edecek. Doluluğa göre yaz sezonuna doğru devam edebilir. Devamında, konfigürasyona bayrak taşıyıcı ve 'full service' dediğimiz hava yollarının daha fazla sefer düzenlemelerini sağlamak istiyoruz. Emirates Havayolları 30 yılı aşkındır Türkiye'de operasyonlarını devam ettiriyor, ancak 30 yıl sürecinde ilk kez first class dahil üç konfigürasyon ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçtu. Hem first hem business class hem de economy class olarak uçuşlarını gerçekleştirdi. Bu da bizim için çok önemli bir gelişmeydi.”



Şehir havalimanı konseptinin ilgi gördüğünü vurgulayan Göral, "Erişebilirlik oranımız arttı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlı otoyollarının Sabiha Gökçen'e bağlantısı ile devam eden metro istasyonumuz var. Bu da yolcularımızın ve havalimanı paydaşlarının çalışanlarının havalimanına erişmelerini kolaylaştıracak. Avrasya Tüneli bizim için çok büyük avantaj sağladı. Özellikle Avrupa Yakası'nda oturan vatandaşlarımızın Sabiha Gökçen Havalimanı'na olan Avrasya Tüneli çok kritik bir rol oynuyor. Bizim şehir merkezine olan yakınlığımız, yaklaşık Kadıköy'e 30, Taksim'e 40 kilometre, bizi daha avantajlı hale getiriyor ve zaman içerisinde getirecek.” şeklinde konuştu.