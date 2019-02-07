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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
07.02.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan büyük başarı

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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan büyük başarı

TÜRKİYE’NİN en büyük ikinci havalimanı İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), 2018 yılında ulaştığı 34 milyon 58 bin adet yolcu sayısı ile Avrupa'nın en büyük 12'nci havalimanı oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı, 2017 yılında yine aynı listede 14'üncü sırada yer almıştı.

Yolcu sayısı açısından Türkiye'nin en büyük 2'nci havalimanı konumunda olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2018 yılında 34 milyon 58 bin 917 misafirine ev sahipliği yaparak, Avrupa'da 12'nci büyük havalimanı oldu. Dünyanın önde gelen havacılık otoritelerinden olan Airports Council International (ACI) Europe tarafından açıklanan sonuçlara göre, Avrupa'nın yolcu saylarına göre en büyük havalimanlarının yer aldığı sıralamada İstanbul Sabiha Gökçen 12'nci sırada yer aldı. Sabiha Gökçen aynı listede 2017 yılında 14'üncü olmuştu. Öte yandan yine ACI tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul Sabiha Gökçen, 2018 yılında elde ettiği yüzde 8.8 oranındaki yolcu sayısı artış oranı ile kendi kategorisinde 4'üncü sırada yer aldı.

Bu arada İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2019 yılı ilk ayına ait yolcu rakamları da belli oldu. Buna göre Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ocak ayında 2 milyon 761 bin 776 yolcu geçti. Geçen 2018 yılı ocak ayında ise bu rakam 2 milyon 691 bin 22 olarak gerçekleşmişti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki dış hat yolcu sayısı artışı ise devam ediyor. Ocak ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuş yapan dış hat yolcu sayısı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 15 oranında arttı. Ocak ayında gerçekleşen dış hat uçuşu yapan uçak sayısında artış oranı ise yüzde 20 oldu.

 

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