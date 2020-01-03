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Ekonomi
İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL(DHA)
Haber Giriş: 03.01.2020 - 11:16,Son Güncelleme:/

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş rekoru kırıldı

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş rekoru kırıldı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 2019 yılında gerçekleşen toplam 235 bin 868 uçuş ile tüm zamanların uçuş rekoru kırıldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’da 2019 yılında uçak iniş ve kalkışında rekor kırıldı. Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş’den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2019 yılında toplam uçuş sayısı (iniş+kalkış) bir önceki yıla oranla yüzde 1,4 artarak 235 bin 868 olarak gerçekleşmiştir. Bu sayı ile Sabiha Gökçen Havalimanı, uçuş faaliyetlerinin başladığı 2001 yılından bu yana, yıllık olarak en yüksek uçuş sayısına ulaşmıştır" denildi. Bir önceki rekor, 232 bin 717 toplam uçuş sayısı ile 2018 yılında kırılmıştı.

 

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