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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.05.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dış hatlarda yüzde 20 büyüme

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dış hatlarda yüzde 20 büyüme

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) dış hatları kullanan yolcu sayısı, yılın ilk 4 ayında yüzde 20 arttı.

İSG'den yapılan açıklamaya göre, yılın dört ayında dış hat yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 4 milyon 160 bin olarak gerçekleşti. Dış hatlar yolcu sayısındaki artış, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 oldu. Nisan ayında 28 bin 989 uçak iniş ve kalkış yaptı.

Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yılın ilk 4 ayında toplam yolcu sayısı 10 milyon barajını geçerek 10 milyon 997 bine ulaştı. Bu rakamın 6 milyon 836 bini iç hat yolcusu, 4 milyon 160 bini ise dış hat yolcusu olarak belirlendi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda nisan ayında 1 milyon 745 bini iç hat yolcusu, 1 milyon 200 bini ise dış hat yolcusu olarak toplam 2 milyon 945 bin yolcuya hizmet verildi. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yılın ilk dört ayında 63 bin 779 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

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