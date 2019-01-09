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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
09.01.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Sabiha Gökçen Havalimanı’na sosyal sorumluluk ödülü

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Sabiha Gökçen Havalimanı’na sosyal sorumluluk ödülü

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın soysal sorumluluk projesi ödül aldı.

MARKETİNG Türkiye Dergisi ve Akademetre tarafından düzenlenen ve bu yıl beşinci kez verilen Bütünleşik Pazarlama Ödüllerinde Yılın En İtibarlı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü, İstanbul Sabiha Gökçen ve İstanbul Zihinsel Engelli Çocuklar Vakfı (İZEV) ortaklığında gerçekleştirilen Hayat ve Biz projesine verildi. 2018 yılında marka itibarını en fazla artıran şirketlerin ödüllendirildiği gecede konuşma yapan Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, Bu yıl ilk kez kurumsal sosyal sorumluluk projelerine ödül verdik. Hayat ve Biz projesini sadece ulusal sınırlar içinde kalmadı, global bir proje haline geldi. İZEV ve Sabiha Gökçenin farkındalık yaratmak adına çok önemli bir projeye imza attılar dedi.

TEK AMACIMIZ ZİHİNLERDEKİ DUVARLARI YIKMAK

Tek amaçlarının zihinlerdeki duvarları yıkmak olduğunu belirten Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG'nin Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tek amacımız zihinlerdeki duvarları yıkmaktı. Projenin başarılı bir şekilde yoluna devam edeceğine inanıyorum dedi.

İZEV yetkilileri de konuşmalarında projenin ortaya çıkışı ve geldiği nokta hakkında bilgiler verdiler. Konuşmaların ardından Marketing Türkiye Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, İSG ve İZEV'in yöneticilerine ödüllerini verdi. İSG ve İZEV'in ortak projesi Hayat ve Biz, daha önce de Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından ödüle layık görülmüştü.

HAYAT VE BİZ PROJESİ

İZEV'in Sabiha Gökçen Havalimanı desteğiyle hayata geçirdiği farklı bireylerin sesini sanatla duyurabilmek için hayata geçirdiği Hayat ve Biz-Hayvanlar ve Biz’ projesi kapsamında Roger Waters’ın Another Brick in The Wall’ şarkısı yeniden seslendirilmişti. Şarkıyı farklı bireylerin hayatın her alanında olduklarını göstermek down sendromlu, otizmli ve mental farklılığı bulunan 16 İZEV'li gencin yanı sıra ünlü sanatçılar da şarkıyı seslendirmişti.

 

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