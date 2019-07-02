Sabiha Gökçen Havalimanı'na "Övgüye Değer Havalimanı" ödülü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSabiha Gökçen Havalimanı'na "Övgüye Değer Havalimanı" ödülü
GeriEkonomi Sabiha Gökçen Havalimanı'na "Övgüye Değer Havalimanı" ödülü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
02.07.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Sabiha Gökçen Havalimanı'na "Övgüye Değer Havalimanı" ödülü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sabiha Gökçen Havalimanı'na "Övgüye Değer Havalimanı" ödülü

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) , insan kaynakları alanında “Övgüye Değer Havalimanı” ödülüne değer bulundu.

İSG'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından İSG, 2018 yılında insan kaynakları alanında yaptığı uygulamalarla ödüle layık görüldü. 

Kıbrıs’ta gerçekleştirilen ödül törenine Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su Ersel Göral ve İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan katıldı. 

Avrupa'da bulunan en iyi havalimanlarının yanı sıra insan kaynakları ve engelli yolcu uygulamalarının da ödüllendirildiği törende Sabiha Gökçen Havalimanı, insan kaynakları konusunda yaptığı başarılı projelerle “Yüksek Övgüye Değer Havalimanı” ödülüne layık görüldü. 

İSG İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan, konuya ilişkin, "Çalışanlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Kurduğumuz sosyal kulüpler, eğitim organizasyonları, ünlü isimleri ağırladığımız Hayata Dair Sohbetler programımız gibi faaliyetlerimiz ACI tarafından övgüye değer bulundu. Bu ödüller bizi daha fazla motive ediyor. Tüm çalışanlarımıza ailemizin bir parçası oldukları için teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Son dakika... TMSF Başkanı Gülal'dan mevduat sigortası açıklaması
Hepsi servet değerinde! Fiyatı 200 bin TL'ye kadar çıkıyor
OPEC petrol üretimini kısma kararını 9 ay daha uzattı
Ödemeyen yandı! Sakın bu tarihi geçirmeyin