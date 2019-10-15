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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)
Haber Giriş: 15.10.2019 - 16:28, Son Güncelleme:

Sabiha Gökçen Havalimanı'na ödül

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Sabiha Gökçen Havalimanı'na ödül

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Fortune 500 tarafından Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği ödül töreninde Yılın İşletme Destek Hizmetleri ödülüne layık görüldü.

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500 Türkiye Araştırmasının 12'ci ödül töreni 14 Ekimde İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye'nin en önemli iş ve ekonomi buluşması kabul edilen ödül töreni ve gala gecesinde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yılın İşletme Destek Hizmetleri ödülünün sahibi oldu. Ödülü İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı adına Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal aldı.

AMACIMIZ BAŞARILI HİZMETLERİ SÜRDÜRMEK

Ödül töreni sonrası açıklama yapan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, Bu ödül bizim için çok anlamlı. Çünkü bu ödülün arkasında dünyanın en saygın ekonomi yayını olan Fortune var. Bu yıl ilk kez girdiğimiz Fortune 500 listesinde 238'inci sırada yer aldık. Bununla beraber Fortune Dergisi bizi Yılın İşletme Destek Hizmetleri Ödülüne layık gördü. İstanbul'un şehir havalimanı olarak bu ödülü sadece kendi adımıza değil bizi kullanan milyonlarca misafirimiz adına da aldık. Çünkü ödüle layık görülen bu hizmeti onlara veriyoruz ve ortada bir memnuniyet varsa bu onların takdiridir. Amacımız yolcusuna zaman kazandıran havalimanı olarak bu başarılı hizmetleri sürdürmek dedi.

İŞ DÜNYASININ EN PRESTİJLİ ÖDÜLÜ

Türkiye'de imalat, ticaret, hizmet ve inşaat sektörlerini kapsayan Fortune 500 Türkiye çalışmasının bu yıl 12'inci düzenlendi. Türkiye'de şirketler üzerine yapılan birçok akademik çalışmada, Fortune 500 Türkiye verilerinin referans olarak alınması, çalışmaya olan güvenin önemli bir göstergesi. Fortune 500 Türkiye listesinde yer almak şirketler için bir prestij sembolü olarak tanımlanıyor.

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