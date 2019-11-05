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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)
05.11.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Sabiha Gökçen Havalimanı son 10 yılda plato gibi kullanıldı

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Sabiha Gökçen Havalimanı son 10 yılda plato gibi kullanıldı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın mevcut terminal binası, kullanılmaya başlandığı 2009 yılından itibaren dizi ve film sektörünün önemli çekim mekanlarından birisi haline geldi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın 31 Ekim 2009 tarihinde açılan 41 milyon yolcu kapasiteli terminal binası dizi ve film sektörünün yoğun ilgisi ile adet plato gibi kullanılıyor. Her yıl birçok dizi, film, reklam ve klip çekimine ev sahipliği yapan havalimanında yolcular sevdikleri ünlüler ile bir araya gelip hatıra fotoğrafı çektirme şansı da yakalıyor. Geride kalan 10 yıl boyunca Sabiha Gökçen Havalimanı’nın mevcut terminal binasında 41 dizi, 20 film, 23 reklam filmi, 5 kampanya fotoğraf çekimi ve 6 klibe ev sahipliği yaptı.

ULUSLARARASI FİLMLERE DE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Birçok dizinin, filmin, reklam ve klip çekimlerinin senaryolarında yer alan havalimanı sahneleri Sabiha Gökçen Havalimanı’nda çekiliyor. Bir döneme damga vurmuş Fatmagül’ ün Suçu Ne, Güllerin Savaşı, İstanbullu Gelin, Adını Feriha Koydum gibi dizilerin çekimleri havalimanında yapıldı. Ayrıca Hindistan yapımı Ek Tha Tiger", Celal ile Ceren gibi filmlerinde havalimanı çekimleri Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yapıldı. Sahnelerin çekildiği yerler çoğunlukla terminal binasına giriş ve çıkış, pasaport kontrol noktaları oluyor.

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