Sabiha Gökçen Havalimanı 'Müşteri Markası' seçildi
İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı, en iyi müşteri deneyimi yaşatan markaların ödüllendirildiği A.L.F.A Awards'ın Havalimanları kategorisinde birinciliğe layık görüldü.
Sosyal sorumluluk projeleri ve iletişim çalışmaları kapsamında önemli başarılara imza atan, pek çok ulusal ve uluslararası kuruluşlarca ödüle layık görülen İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına, bir ödül de yolcularından geldi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, en iyi müşteri deneyimi yaşatan markaların ödüllendirildiği A.L.F.A Awards'ın Havalimanları kategorisinde birinciliğe layık görüldü. Müşterilerine en iyi deneyimi yaşatan markaların seçildiği ve 25 farklı sektörden markanın değerlendirildiği A.L.F.A Awards kapsamında Havalimanı kategorisinde birincilik ödülüne layık görülen İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, yolcularına sunduğu kaliteli hizmet ile Müşteri Markası seçildi.
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