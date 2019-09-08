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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.09.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

Sabiha Gökçen, 8 ayda 23 milyonu geçti

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Sabiha Gökçen, 8 ayda 23 milyonu geçti

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı, yılın 8 ayında 23 milyon 502 bin yolcu kullandı.

İstanbul Sabiha Gökçen'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yılın 8 ayına ait yolcu ve uçak rakamları açıklandı.

Buna göre, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı, yılın 8 ayında 23 milyon 502 bin yolcu kullandı.
Dış hatları kullanan yolcu sayısı, geçen yılın ilk 8 ayına göre yüzde 20’lik artışla 9 milyon 156 bine ulaşırken, iç hatlarda yolcu sayısı 14 milyon 346 bin olarak gerçekleşti.

Yılın 8 ayında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 151 bin bin 865 uçak, iniş ve kalkış gerçekleştirdi. Bunların 88 bin 478'i iç hat uçuşlarında, 63 bin 387'si ise dış hat uçuşlarında iniş ve kalkış yaptı.

DIŞ HATLAR AĞUSTOSTA YÜZDE 18 BÜYÜDÜ

Öte yandan, 2019 yılının ocak ayından itibaren dış hatlarda yaşanan yükseliş ağustos ayında da devam etti. Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre dış hat yolcusu yüzde 18 artarak 1 milyon 442 bin olarak gerçekleşti.

İç hatlarda ise 1 milyon 980 bin kişi havalimanından geçiş yaptı. Böylece ağustos ayında toplam 3 milyon 422 bin yolcu uçuş yapmış oldu.
Aynı dönemde 21 bin 423 uçak, iniş ve kalkış gerçekleştirirken, bunların 12 bin 83'ü iç hat uçuşlarında, 9 bin 340 ise dış hat uçuşlarında seferlerini yaptı.

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