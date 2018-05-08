Sabancı’nın ilk çeyrek kârı 1 milyarı aştı
Sabancı Holding'in birinci çeyrek net kârı yüzde 59 artışla 1.07 milyar lira oldu. Sabancı'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, ilk çeyrekte holdingin toplam hasılatı ise yüzde 24 artışla 11.3 milyar lira olarak gerçekleşti.
Sabancı Holding ilk üç aydaki operasyonel karlılığını ise yüzde 26 artırarak 2 Milyar 569 Milyon TL’ye çıkardı.
Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Sabancı Topluluğu olarak, esnek ve çevik yönetim anlayışımız ve mevcut koşullara adaptasyon yeteneğimizle, ilk üç ayı olumlu sonuçlarla tamamladık.
Bu başarılı finansal sonuçlara, etkin risk yönetimi ve güçlü nakit yaratma kabiliyetimizle ulaştık. Şubat ayında 1,5 milyar TL büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük özel sektör halka arzını Enerjisa’da gerçekleştirirken; sanayi ve çimento şirketlerimizde de hedeflerimizi yakaladık.
Önümüzdeki dönemde de, Yeni Neslin Sabancı’sı olarak tanımladığımız dönüşüm sürecimizde teknolojiyi odağımıza alarak ilerlemeye devam edeceğiz. Bu bağlamda, şirketlerimiz ileri analitik konusunu süreçlerine daha fazla entegre etme yönünde çalışmalarını başlattılar. Ayrıca yeni yol haritamızın en stratejik yapıtaşlarından olan kültürel dönüşüm için de, Topluluğumuzun insana dokunan tüm süreçlerini gözden geçirmeye devam ediyoruz.
Tüm faaliyet alanlarımızı, kurumsal yönetişim ve yüksek performans kültürümüzün gerekleri doğrultusunda yöneterek paydaşlarımıza değer yaratmayı sürdüreceğiz”.
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