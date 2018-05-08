Sabancı’nın ilk çeyrek kârı 1 milyarı aştı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Reuters
08.05.2018 - 09:40, Son Güncelleme:

Sabancı’nın ilk çeyrek kârı 1 milyarı aştı

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Sabancı’nın ilk çeyrek kârı 1 milyarı aştı

Sabancı Holding'in birinci çeyrek net kârı yüzde 59 artışla 1.07 milyar lira oldu. Sabancı'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, ilk çeyrekte holdingin toplam hasılatı ise yüzde 24 artışla 11.3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sabancı Holding ilk üç aydaki operasyonel karlılığını ise yüzde 26 artırarak 2 Milyar 569 Milyon TL’ye çıkardı.

 Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Sabancı Topluluğu olarak, esnek ve çevik yönetim anlayışımız ve mevcut koşullara adaptasyon yeteneğimizle, ilk üç ayı olumlu sonuçlarla tamamladık.

Bu başarılı finansal sonuçlara, etkin risk yönetimi ve güçlü nakit yaratma kabiliyetimizle ulaştık. Şubat ayında 1,5 milyar TL büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük özel sektör halka arzını Enerjisa’da gerçekleştirirken; sanayi ve çimento şirketlerimizde de hedeflerimizi yakaladık.

Önümüzdeki dönemde de, Yeni Neslin Sabancı’sı olarak tanımladığımız dönüşüm sürecimizde teknolojiyi odağımıza alarak ilerlemeye devam edeceğiz. Bu bağlamda, şirketlerimiz ileri analitik konusunu süreçlerine daha fazla entegre etme yönünde çalışmalarını başlattılar. Ayrıca yeni yol haritamızın en stratejik yapıtaşlarından olan kültürel dönüşüm için de, Topluluğumuzun insana dokunan tüm süreçlerini gözden geçirmeye devam ediyoruz.

Tüm faaliyet alanlarımızı, kurumsal yönetişim ve yüksek performans kültürümüzün gerekleri doğrultusunda yöneterek paydaşlarımıza değer yaratmayı sürdüreceğiz”. 

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