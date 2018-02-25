Sabancı’dan yeni nesil sigortacılık

Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer, Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, AvivaSA Genel Müdürü Fırat Kuruca’nın katıldığı toplantıda konuşan Haluk Dinçer, yeni nesil sigortacılığa odaklandıklarını belirterek, pazarda rekabet eden 60 şirketten yarışı, müşteriye odaklanan, en iyi deneyimi sunanın, teknolojiyi en iyi kullananın kazanacağını ifade etti. Dinçer, “Sigorta sektöründe yeni neslin ihtiyaçlarını doğru okumaya ve karşılamaya odaklandık” diyerek, şunları söyledi: “2017’de Aksigorta yüzde 94 büyüme elde ederek 137 milyon TL, AvivaSA ise yüzde 38 büyüme ile 145 milyon TL UFRS bazlı net kar elde etti. 2018’de Aksigorta’da yüzde 25-30 prim artışı, AvivaSA’da hayat sigortalarında sektörün üzerinde büyüme, BES fon büyüklüğünde ise liderliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir karlı büyümeye, yüzde 25-30 öz kaynak verimliliğine devam edeceğiz”. Uğur Gülen, şirketin piyasa değerinin 2017’de 1 milyar TL’nin üzerine çıktığını, fon büyüklüğünün yüzde 35 artışla 1,2 milyar TL’den 1.5 milyar seviyesine yükseldiğini söyledi. Fırat Kuruca, 2017’de 15,2 milyar TL fon büyüklüğüne, yüzde 19,5 pazar payına ve 900 bin BES katılımcı sayısına, toplamda 2 milyonu aşkın müşteriye ulaştıklarını kaydetti.