Sabancı’dan gönüllülük çağrısı

Sabancı Holding ve Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Birimi tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla Sabancı Center’da ‘Geleceğe Gönüllüyüz’ buluşması gerçekleştirildi. Gönüllülük kavramının, bir bilinç ve sorumluluk meselesi olduğunu belirten Sabancı, “Başkalarını düşünerek yapacağımız en ufak bir hareket, atacağımız çok küçük bir adım, büyük bir değişim yaratabilir. Tek ihtiyacımız olan, bugünün temasında da söylediğimiz gibi, daha iyi bir ‘geleceğe gönüllü’ olmak. Dilerim ki bugün, hiç gönüllülük yapmamış olanlar için bir milat olsun” diye konuştu. Sabancı, günümüzde tüm dünyanın karşı karşıya olduğu sorunların çok katmanlı ve çok geniş etki alanına sahip olduğunu, bu karmaşık problemlerin çözümünün, ancak herkesin çözümün parçası olmak için çabalamasıyla mümkün göründüğünü vurguladı. Tüm paydaşların katılımcı süreçlerle bir araya gelmesi ve sivil toplumun her alanda güçlenmesi ile sorunların aşılabileceğini belirten Sabancı, “Gönüllüleriyle birlikte etkin bir sivil toplum, sağlıklı bir demokratik sistemin de olmazsa olmazıdır” dedi.