Sabancı Vakfı’ndan eğitime 45 yılda 4,5 milyar TL destek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSabancı Vakfı’ndan eğitime 45 yılda 4,5 milyar TL destek
GeriEkonomi Sabancı Vakfı’ndan eğitime 45 yılda 4,5 milyar TL destek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
22.11.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Sabancı Vakfı’ndan eğitime 45 yılda 4,5 milyar TL destek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sabancı Vakfı’ndan eğitime 45 yılda 4,5 milyar TL destek

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan "Eğitime yatırımın, sürdürülebilir değişim için kilit olduğunu düşünüyoruz. Kurulduğumuz yıldan bu yana eğitimin ve öğretmenlerin güçlenmesi için 4,5 milyar TL kaynak ayırmış olmaktan mutluluk duyuyor ve bir dokunuşla hayatlarımızı değiştiren öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz" dedi.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "Eğitime yatırımın, sürdürülebilir değişim için kilit olduğunu düşünüyoruz. Kurulduğumuz yıldan bu yana eğitimin ve öğretmenlerin güçlenmesi için 4,5 milyar TL kaynak ayırmış olmaktan mutluluk duyuyor ve bir dokunuşla hayatlarımızı değiştiren öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz." açıklamasında bulundu.

Safkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Sabancı Vakfı’nın eğitim alanındaki çalışmaları hakkında bir mesaj yayınladı.

Sabancı Vakfı olarak öğretmenlerin deneyimlerini paylaşmalarını ve birbirlerinden öğrenmelerini sağlayan projelere destek olduklarını belirterek, "Eğitimin niteliğini artırmanın yolu okul ikliminin iyileştirilmesinden ve toplumu dönüştüren öğretmenlerin güçlenmesinden geçiyor. Eğitime yatırımın, sürdürülebilir değişim için kilit olduğunu düşünüyoruz. Kurulduğumuz yıldan bu yana eğitimin ve öğretmenlerin güçlenmesi için 4,5 milyar TL kaynak ayırmış olmaktan mutluluk duyuyor ve bir dokunuşla hayatlarımızı değiştiren öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

KÖY ÖĞRETMENLERİNİN EN ÖNEMLİ SORUNU MESLEKİ GELİŞİMLERİ

Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında desteklenen "Köy Öğretmenleri Projesi"nin öğretmenlerin güçlenmesinde önemli bir rol oynadığını belirten Safkan, şunları kaydetti:

"ABD’de yayınlanan okulda kaliteyi izleme raporuna göre okulda hem kaliteyi hem de öğrencinin öğrenme süreçlerini belirleyen alanlardan biri, öğretmenin mesleki eğitimi ve becerisidir. Köy Okulları Değişim Ağı Derneği’nin (KODA) yaptığı bir başka araştırma da köylerde çalışan öğretmenleri endişelendiren en önemli sorunlardan birinin 'mesleki gelişimleri' olduğunu ortaya koyuyor.

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden hareketle, köy okullarında okuyan çocukların daha nitelikli eğitim almaları için öncelikle öğretmenlerin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. KODA ile birlikte hayata geçirdiğimiz 'Köy Öğretmenleri Projesi' köy okullarının, hayalimizdeki eğitim için büyük fırsatlar sunabileceği inancıyla başladı. 3 yıldır desteklediğimiz bu proje ile Şanlıurfa ve Diyarbakır’daki köylerde görev yapan öğretmenlerin birbirlerine destek vermelerine ve deneyimlerini paylaştıkları bir ağ oluşturmalarına katkı sağladık.

İzmir, Muş ve Samsun’daki eğitim fakültesi öğrencileri ile bu illerin köylerindeki çocuklarla atölyeler yürüttük, öğretmen adaylarının henüz mesleğe başlamadan köy öğretmenliği ile tanışmalarını sağladık. Öğretmenlerin güçlenmelerine ve dönüşümlerine tanıklık etmekten gurur duyuyoruz. Bir dokunuşla hayatları değiştirebilen güçlü öğretmenlerin toplumu da dönüştürebileceğine inanıyoruz."

"GENÇ ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYON KAYNAĞI OLUYOR"

Safkan, proje kapsamında düzenlenen buluşmalarda öğretmenlerin ihtiyaçlarına göre eğitim atölyeleri gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Köy Öğretmenleri Projesi"yle öğretmenlerin sınıf yönetiminden zaman yönetimine, eğitimde drama yönteminden çocuk psikolojisine kadar birçok farklı alanda eğitim aldığını kaydetti.

Safkan şöyle devam etti:

"Öğretmenlerimiz eğitim alarak kısa sürede mesleklerine dair kendilerini daha deneyimli ve güçlü hissediyorlar. Aldıkları eğitimlerle yeni açılımlar yakalayan ve kendilerini daha güçlü hisseden öğretmenler mentorluk eğitimi alarak bilgi ve deneyimlerini destek arayışında olan diğer köy öğretmenlerine de aktarma şansı buluyorlar. Paylaşım döngüsünün hiç bitmediği bu proje genç öğretmenlerin motivasyon kaynağı oluyor."

VAKIF, KURULUŞUNDAN BU YANA 47 BİNİN ÜZERİNDE BURS VERDİ

Açıklamada verilen bilgilere göre, toplumsal gelişmenin sağlanması için eğitimin olmazsa olmaz olduğu inancıyla yola çıkan Sabancı Vakfı, 45 yıldır bu alandaki ihtiyaçları yakından takip ederek çözümler geliştiriyor. Eğitim alanında çalışmalar yapan sivil toplum örgütlerine hibe vermenin yanı sıra burslar ve kalıcı eserlerle de desteğini sürdüren vakıf, kuruluşundan bu yana 47 binin üzerinde burs vererek üniversite öğrencilerinin eğitimlerine devam etmelerini sağladı.

Sabancı Üniversitesi başta olmak üzere, okullar, öğrenci yurtları, öğretmenevleri gibi toplam 77 eğitim kurumunu Türkiye'ye kazandıran Sabancı Vakfı, son 12 yılda eğitimin kalitesini artırma konusuna odaklandı.

Toplumsal gelişmeyi destekleyecek bir eğitim için sadece kamunun değil, sivil toplumun da sorumlulukları olduğu bilinciyle Hibe Programları içinde eğitimi önceliklendiren vakıf, 11 yıldır Sabancı Üniversitesi’nin eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için öğretmenlere, öğretmen adaylarına ve öğrencilere yönelik yürüttüğü "Mor Sertifika Programı"nı da destekliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle