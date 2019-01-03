Sabancı Vakfı’ndan 200 bin TL'ye kadar hibe desteği
Son 11 yılda 148 projeye 20 milyon TL destek veren Sabancı Vakfı, bu sene de sivil toplum kuruluşlarına 1 milyon TL hibe verecek. Toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle hayata geçirilen Hibe Programları kapsamında projelere 50 bin TL ile 200 bin TL arasında destek sağlanacak.
SABANCI Vakfı Hibe Programı için 2019 yılı başvuruları başladı. Sivil toplum kuruluşlarının “Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi”, “Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması” ve “Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi” alanlarındaki projelerinin destekleneceği Hibe Programı için online başvurular 2 Ocak - 8 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.
Kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmalarını hedefleyen Sabancı Vakfı, bireylerin toplumsal hayata katılımlarında maruz kaldıkları ayrımcılıkla mücadele eden ve eğitim yoluyla güçlenmelerine katkıda bulunan projeleri bekliyor.
Sabancı Vakfı’nın Hibe Programı’nı sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle hayata geçirdiğini belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Hibe Programı kapsamında 11 yılda 148 projeye 20 milyon TL destek verdik, yüzbinlerce bireyin hayatına dokunduk. Bu süreçte toplumsal ihtiyaçları yakından gözlemlemeyi ve desteklediğimiz alanları değişen ihtiyaçlara çözüm üretecek şekilde genişletmeyi de sürdürdük.
Bugün görüyoruz ki, Vakıf olarak odaklandığımız alanlardaki sorunların çözümü için öncelikle nitelikli eğitime ihtiyacımız var. Bu nedenle eğitim alanında yenilikçi modeller uygulayan, hem eğitimin niteliğini ve kapsayıcılığını hem de eğitime erişimi artıran projelere destek veriyoruz. Toplumsal sorunların çözümünde sivil toplumun gücüne ve sivil toplum kuruluşlarını desteklemenin önemine inanıyoruz. Sabancı Vakfı olarak, Hibe Programı ile çözümün bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
PROJELERE 200 BİN TL’YE KADAR DESTEK
2019 yılı Hibe Programı’na başvuracak projelere 50 bin TL ile 200 bin TL arasında hibe desteği sağlanacak ve toplam 1 milyon TL destek verilecek. Desteklenecek projelerin en erken 8 Temmuz 2019’da başlaması ve en geç 7 Temmuz 2020 tarihinde sona ermesi gerekiyor. Başvuru yapacak sivil toplum kuruluşlarının en az bir ortak ile başvurmaları bekleniyor.
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