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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
18.10.2018 - 15:39, Son Güncelleme:

Sabancı Vakfı'dan 148 projeye 20 milyon TL hibe

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Sabancı Vakfı'dan 148 projeye 20 milyon TL hibe

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, kadınlar, gençler ve engellilere yönelik projelere destek verdiklerini belirterek, hibe programları kapsamında 11 yılda 148 projeye, 20 milyon TL hibe desteği verdiklerini bildirdi.

SABANCI Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakıf, hibe programı kapsamında destek verdiği sivil toplum kuruluşlarını, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen "Ekim Zamanı Deneyim Paylaşım" toplantısında buluşturdu.

"Sosyal Değişim İçin Tohumların Ekim Zamanı" başlığıyla düzenlenen toplantıda, 2017-2018'de Sabancı Vakfı'ndan hibe desteği alan 8 sivil toplum kuruluşu, deneyimlerini ve projelerinin hikayelerini paylaştı.

Sabancı Vakfı, 11 yılda 148 projeye 20 milyon TL hibe desteği verdi. Sivil toplum kuruluşlarının kadın, genç ve engellilere yönelik projelerini destekleyen vakıf, bu yıl projeler içinde eğitime ağırlık verdi.

"SİVİL TOPLUMUN GÜÇLENMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, toplumsal sorunlara kalıcı çözümler üretmek için güçlü sivil toplum örgütlerine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Güç derken, uzmanlık alanları olan, kendi uzmanlık alanlarında derinleşmiş, yönetim kapasiteleri olan sivil toplum örgütlerinden bahsediyorum. İhtiyaçları iyi analiz edebilen, sorunlara çözüm üretebilen ve kamuoyuna örnek olacak modeller geliştirebilen sivil toplum örgütlerinden bahsediyorum. Biz de sivil toplumun güçlenmesi için çalışıyor; kadınlar, gençler ve engellilere yönelik projelere destek veriyoruz. Hibe programımız kapsamında 11 yılda 148 projeye 20 milyon TL hibe desteği verdik." ifadelerini kullandı.

Hibe desteğini sadece finansal destekle sınırlamadıklarını vurgulayan Sabancı, finansal desteğe ek olarak sivil toplum kuruluşlarının büyümelerine ve kapasitelerini artırmalarına, geliştirmelerine katkıda bulunduklarını kaydetti.

Sabancı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Proje ve bütçe nasıl yönetilir sorularına yanıt bulmak ve destek olmak için onlara katkıda bulunuyor, yol gösteriyoruz. Çünkü bir şeyi yapmak istemek, arzulamak çok önemli ama onu bir sistem içinde, bir proje içinde, hedeflere uygun bir şekilde gerçekleştirmek hepsinden daha önemli. Sevinerek görüyoruz ki, verdiğimiz destekler sayesinde pek çok sivil toplum örgütü bizden aldıkları destekten sonra başka kuruluşlardan, özellikle de uluslararası programlardan hibe alabiliyorlar, kaynak geliştirebiliyorlar. Bunu başardıklarını görmek bizleri de memnun ediyor. Sivil toplumun gelişmesi ve güçlenmesi hepimiz için çok önemli, demokrasi için önemli."

"PROJELERİN ÇOĞUNLUĞU EĞİTİM AĞIRLIKLI"

Güler Sabancı, Sabancı Vakfı’nın kalıcı etki yaratmak için çalıştığını belirterek, toplumsal gelişmenin sağlanmasında eğitimin kilit role sahip olduğunu vurguladı.
Bireylerin nitelikli eğitime erişmesinin her şeyin başında geldiğini, bu sebeple de bu yılki desteklenen projelerin çoğunluğunun eğitim ağırlıklı olduğunu aktaran Sabancı, "Bu projelerde kadın, genç ve engellilerin eğitime erişimini artırmanın yanı sıra onların toplumsal rollerini güçlendirmeyi de hedefliyoruz. Herkesi kapsayan bir eğitim, tüm bireylere kucak açan sınıflar hayal ediyoruz. Eşitlik hayal ediyoruz ve erişim kolaylığı hayal ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Sabancı Vakfı’nın bugüne kadar Türkiye’nin her bölgesinde yüz binlerce insanın hayatına dokunduğunu belirten Sabancı, şunları kaydetti:

"Yarattığımız bu etkinin büyümesi için birbirimizden ilham almanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Sivil toplum kuruluşlarının deneyimlerini paylaşmalarını bu nedenle çok destekliyoruz. Onlardan aldığımız motivasyonla hepimiz daha iyi, daha kuvvetli projeleri destekleme cesareti buluyoruz. İnanıyorum ki, her bir bireyin güçlenme hikayesi, toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak bir adıma dönüşecek."

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