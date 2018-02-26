Sabancı Holding, satışlarda yüzde 15-20 büyüme bekliyor  

Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen, ayrıca geçen yıl oluşturdukları strateji kapsamında bazı faaliyet alanlarından çıkabileceklerini belirtirken, bazı yeni alanlara da girebileceklerini söyledi.

Enerjisa Enerji'yi bu ay halka arz eden şirket, enerji alanındaki faaliyetlerinin üretim ayağını yürüten Alman E.ON EONGn.DE ile ortak oldukları Enerjisa Üretim'in de 2019'a kadar halka arza hazır hale getirmeyi planlıyor.

Göçmen bu seneye ilişkin hedeflerin ve geçen yıl değerlendirmelerinin yapıldığı basın toplantısında "Enerjisa Üretim'in 2019 sonuna kadar halka arza hazır hale getirilmesi hedefi var... tüm Sabancı Holding şirketlerini halka arza hazır hale getirmek istiyoruz" dedi.

Enerjisa Dağıtım'ın halka arzından sağlanan 1.5 milyar liraya yakın kaynağın üretim şirketine aktarılacağını ve borçların vadesiyle oynamadan azaltmayı amaçladıklarını belirten Göçmen, "Üretim şirketi halka arz edilmeden önce güzel bir özkaynak ve temettü hikayesinin olması gerekir" dedi.

Göçmen Sabancı Holding'in bu yıl 2017'nin yüzde 50 fazlası temettü dağıtacağını da kaydetti.

ÇİMENTODA SATIN ALMAYA SÜREKLİ BAKIYORUZ

Uzun zamandır satın alma için fırsat kolladıkları çimento sektörü ile ilgili ise Göçmen, "Çimentoda satın alma arayışımız her zaman devam ediyor; yurtiçinde de dışında da yaklaşık 50 farklı yatırıma baktık, bakıyoruz" diye konuştu.

Grup olarak yeni yatırım fırsatlarını her zaman değerlendirdiklerine dikkat çeken Göçmen, "İhracat yaptığımız bazı ülkelerde üretim yatırımı yapmayı da düşünebiliriz" dedi.

Göçmen, gazetecilerin soruları üzerine holdingin çimento ve diğer iş kollarında Türkiye'den daha fazla büyüyen pazarlarda yatırımları olabileceğini, ayrıca mevcut müşterilerin tedarik zincirinde daha geniş yer almak için satın alma yapabileceklerini ifade etti.

HİSSELERİN DEĞERİNİ BULMASI 2-3 YIL ALABİLİR

Göçmen Sabancı Holding'in piyasa değerinin hâlâ "kabul edilebilir" seviyede olmadığını, ancak şu anda bir "hisse geri alımın" gündemde olmadığını belirterek, istenen seviyelere gelmesinin iki ya da üç yılı bulabileceğini belirtti.

Sabancı'nın da aralarında bulunduğu holdingler, bünyelerinde bilanço görünürlüğü az olan şirketleri de barındırdıkları için holding iskontosu olarak adlandırılan düşük çarpanlarla işlem görüyorlar.

Son olarak Enerjisa Enerji'yi halka arz eden Sabancı Holding böylece bilançosunda görünürlüğü artırarak iskontoyu azaltmayı hedefliyor. Enerji üretim faaliyetlerinin 2019'dan sonra yapılacak potansiyel halka arzıyla da holding bünyesindeki neredeyse tüm ana iş alanları borsada işlem görüyor olacak.

Sabancı Holding hisseleri saat 1430 itibariyla yüzde 2.2 primle 10.8 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise yüzde 0.9 artıda seyrediyor.

KOMBİNE SATIŞLAR YÜZDE 21.1 ARTIŞLA 64.1 MLYR TL'YE ÇIKTI

Yıl sonu bilançosunu sabah saatlerinde açıklayan Sabancı Holding kombine satışları geçen yılın tamamında yüzde 21.1 artışla 64.1 milyar liraya çıkarken, gelirlerin beşte ikisini oluşturan Akbank dışarıda bırakıldığında grubun satışları yüzde 21.5 büyüyerek 36.8 milyar liraya çıktı.

Holdingin kombine gelirlerinin yüzde 43'ü bankacılık, yüzde 26'sı enerji, yüzde 12'si perakende, yüzde 10'u sanayi, yüzde 5'i ise çimento, iş kollarından geliyor. Sigorta, ve diğer faaliyetler gelirlerin yüzde 5'ini oluşturuyor.

Sabancı Holding'in faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) kombine bazda yüzde 34.3 artışla 15 milyar liraya yükselirken, banka dışı grubun FAVÖK'ü yüzde 38.3 artışla 6.6 milyar lirayı buldu.

Holding banka dışı kombine FAVÖK'ün bu yıl yüzde 15 ile 20 arasında büyümesini hedefliyor.

Göçmen geçen yıl 5 milyar lira yatırım yaptığını ifade ettiği holdingin bu yıl en az 5 milyar lira yatırım yapacağını da ifade etti.

KONSOLİDE SONUÇLAR

Konsolide bazda bakıldığında Sabancı Holding'in dördüncü çeyrek net kârı yüzde 48.1 artışla 1.1 milyar liraya, yılın tamamında yüzde 30.9 artışla 3.5 milyar liraya yükseldi.

Şirketin konsolide satış gelirleri dördüncü çeyrekte yüzde 28.5 artışla 3.8 milyar liraya, finans sektörü hasılatı yüzde 21.1 artışla 7.6 milyar liraya çıktı.

Konsolide satış gelirleri 2017'nin tamamında yüzde 12 artarak 13.8 milyar lira, finans sektörü hasılatı yüzde 20.7 artarak 27.3 milyar lira oldu.