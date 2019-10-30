Saat 00.01'de açıldı... 50 km otoyol, 40 km bağlantı yolu...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSaat 00.01'de açıldı... 50 km otoyol, 40 km bağlantı yolu...
GeriEkonomi Saat 00.01'de açıldı... 50 km otoyol, 40 km bağlantı yolu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
30.10.2019 - 01:25, Son Güncelleme:

Saat 00.01'de açıldı... 50 km otoyol, 40 km bağlantı yolu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Saat 00.01'de açıldı... 50 km otoyol, 40 km bağlantı yolu...

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve bağlantı yollarının bazı kesimleri trafiğe açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu otoyol ve bağlantı yollarındaki bazı kesimleri saat 00.01 itibariyle trafiğe açıldı.

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nün organizesinde Buruncuk Gişeleri'nde açılış töreni düzenlendi. Törende "Kuzey Ege Otoyulu" yazılı pasta kesildi. Törenin ardından sürücüler otoyolu kullanmaya başladı.

Saat 00.01de açıldı... 50 km otoyol, 40 km bağlantı yolu...

Proje Müdürü Selim Sönmez AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün açılan 50 kilometre otoyol, 41 kilometre bağlantı yoludur. Devletimize milletimize hayırlı uğurlu olsun." dedi. Trafik yoğunluğuna göre garanti araç sayısının 35 bin olduğunu belirten Sönmez, "İzmir'den Çanakkale istikametine gidecek olan tüm vatandaşlarımızı bu yolu kullanmalarını bekliyoruz. ifadelerini kullandı.

Saat 00.01de açıldı... 50 km otoyol, 40 km bağlantı yolu...

Sönmez, otoyolun geri kalan kısmını da en kısa sürede açılmasına çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Açılış sonrası otoyu kullanan vatandaşlarda, memnuniyetlerini ifade etti.

Saat 00.01de açıldı... 50 km otoyol, 40 km bağlantı yolu...

Törene Karayolları 2. Bölge Müdürü Yakup Dost ile projede çalışan mühendis ve işçiler de katıldı.

İzmir-Çandarlı arası 40 dakika sürecek
İzmir-Çandarlı arası 40 dakika sürecek
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (29.10.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle