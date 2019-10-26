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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.10.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

S&P Yunanistan’ın kredi notunu yükseltti

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S&P Yunanistan’ın kredi notunu yükseltti

S&P, Yunanistan’ın uzun vadeli kredi notunun “B ” seviyesinden “BB-“ye yükseltildiği, kısa vadeli kredi notunun “B” olarak teyit edildiği ve genel not görümünün ise “pozitif” olduğunu duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, Yunanistan’ın kredi notunun bir basamak yükseltildiğini bildirdi.

S&P’den yapılan açıklamada, Yunanistan’ın uzun vadeli kredi notunun “B ” seviyesinden “BB-“ye yükseltildiği, kısa vadeli kredi notunun “B” olarak teyit edildiği, not görümünün ise “pozitif” olduğu bildirildi.

Açıklamada not değişim kararında ülkenin sermaye kontrollerinin bütçe üzerinde risk yaratmadan kaldırılmasının etkili olduğuna dikkat çekildi.
Açıklamada Yunanistan ekonomisinin 2019-2022'da ortalama büyümesinin yüzde 2,5 seviyesinde olmasının ve ülkede iç talebin artmasının beklendiği kaydedildi.

S&P açıklamasında “pozitif” not görünümüne ilişkin olarak “Bu, hükümetin yapısal reformları gerçekleştirmeye devam etmesi, ekonomik büyümesini güçlendirmesi ve kamu finansmanını sürdürülebilir kılması halinde gelecek 12 ay içerisinde Yunanistan’ın kredi notunu tekrar yükseltebileceğimize işaret ediyor.” ifadeleri yer aldı.

Yunanistan yaşadığı derin ekonomik kriz nedeniyle 2015 yılında sermaye kontrollerini uygulamaya koymuş, finansal göstergelerdeki iyileşmenin ardından geçtiğimiz ağustos ayında yürürlükten kaldırmıştı.

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