AA
Haber Giriş: 01.02.2020 - 12:06,
S&P Türkiye'nin notunu ve görünümünü değiştirmedi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's, Türkiye'nin B+ olan kredi notunda bir değişikliğe gitmedi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's, Türkiye değerlendirme raporunu açıkladı. Kuruluş, Türkiye'nin B+ olan kredi notunda bir değişikliğe gitmezken 'durağan' seviyedeki görünümü de aynı kaldı.
Ayrıca kuruluş, Türkiye'nin bu yıl yüzde 3,5, gelecek yıl da yüzde 3,3 büyüyeceği tahmininde bulundu.
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