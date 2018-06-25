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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
MUĞLA (AA) 
25.06.2018 - 13:03, Son Güncelleme:

Ryan Air, Dublin-Dalaman seferi gerçekleştirildi

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Ryan Air, Dublin-Dalaman seferi gerçekleştirildi

İrlanda merkezli hava yolu şirketi Ryan Air’in Dublin-Dalaman seferi gerçekleştirildi.

DUBLİN’den Dalaman’a 184 yolcusuyla gelen Ryan Air'ın ilk uçağı su takı ve törenle karşılandı. Uçaktan inen yolculara YDA Dalaman Havalimanı personeli tarafından ikramlarda bulunuldu.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç ile Ryan Air temsilcileri Dublin’den Dalaman’a başlayan uçuşlar dolayısıyla pasta kesti.
Güvenç, yaptığı konuşmada, Ryan Air’in Dalaman’a ilk seferini yaptığını ve Dublin’den kalkan uçağın Dalaman’a dolu olarak geldiğini söyledi.

Ryan Air'in önemli bir hava yolu şirketi olduğunu anlatan Güvenç, "Bugün Dublin’den Dalaman’a ilk seferini yapan Ryan Air bir dünya devi. Avrupa’nın en çok yolcu taşıyan havayolu firması. 2017’deki yolcu sayısı 120 milyona ulaştı. Hedefleri 430 uçaklık filolarını daha da büyüterek 2020’li yıllarda 200 milyon yolcuya ulaşmak.” dedi.

Ryan Air’in bu sene Dublin ve Bratislava’dan Dalaman’a uçuşlar yapacağını anlatan Güvenç, “Önümüzdeki yıllarda Litvanya, Polonya ve Avusturya gibi ülkelerden Dalaman’a yeni uçuşlar planlıyoruz. Bölgemize ve turizm sektörüne hayırlı olsun. Uzun süren görüşmelerimizden sonra Dalaman’a uçma kararı alan Ryan Air yönetimine ve emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Ryan Air temsilcisi Nikolas Lardis de Dalaman'a yapılacak uçuşu resmi olarak tanıtmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu yeni rotanın başlangıcını kutlamak için haziran ve temmuz aylarında seyahat için sadece 9,99 avrodan başlayan fiyatlarla Dublin'den Dalaman'a satış yapılmaktadır. Bunlar sadece Ryanair.com web sitesinde 27 Haziran Çarşamba günü gece yarısına kadar geçerlidir. Son derece ekonomik fiyatlarla sattığımız biletlerin kısa zamanda tükeneceğini düşünüyorum. Müşterilerimiz “www.ryanair.com” adresinden giriş yaparak ve bu fırsattan yararlanabilirler. ” ifadelerini kullandı.

 

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