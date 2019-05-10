Rüzgarda teşvik beklentisi 5,22 dolar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriRüzgarda teşvik beklentisi 5,22 dolar
GeriEkonomi Rüzgarda teşvik beklentisi 5,22 dolar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
10.05.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

Rüzgarda teşvik beklentisi 5,22 dolar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rüzgarda teşvik beklentisi 5,22 dolar

TÜREB Başkanı Hakan Yıldırım, "Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nın güncel teknoloji, maliyet, finans, coğrafya ve rüzgar koşullarına göre düzenlenmesi ve piyasa fiyatına yakın olması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı (TÜREB) Hakan Yıldırım, sürdürülebilir ve finanse edilebilir rüzgar yatırımları için teşvikte bir çıpa fiyatın gerekli olduğunu belirterek, "Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) güncel teknoloji, maliyet, finans, coğrafya ve rüzgar koşullarına göre düzenlenmesi ve piyasa fiyatına yakın olması gerekiyor. Teşviğin kilovatsaat başına 5,22 dolar/cent olarak belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Yıldırım, AA muhabirine, rüzgar enerjisi sektöründe teşvik ve 2020 sonrası beklentilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelinin arzu edilen seviyede hayata geçirilmesi için uygulanan YEKDEM'in yatırımcı ve finans kuruluşları için öngörülebilirliği artırdığını ifade eden Yıldırım, "Sektöre yerli, yabancı birçok şirket tarafından 50 milyar dolara yakın yatırım yapılmış ve finans kuruluşları tarafından yaklaşık 40 milyar dolar finansman desteği verilmiştir." diye konuştu.

Yıldırım, birkaç yıldır küresel anlamda yaşanan ekonomik dalgalanmaların proje finans maliyetlerini artırdığını, bu nedenle Türkiye'de de bazı projelerin yavaşladığını ve yeni proje girişimlerinin azaldığını anlattı.

Gelecek dönemde rüzgar enerjisinin en hızlı devreye alınabilecek enerji yatırımlarından biri olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:
"Rüzgar sektöründe hızla gelişen teknolojilerin getirdiği verimlilik, hem üretim kapasitesini artırmakta hem de yatırım maliyetlerini düşürmektedir. Ayrıca hızla gelişen enerji depolama teknolojisi de yenilenebilir enerji üretimlerinin baz yük ihtiyacına cevap vermesine imkan sağlamaktadır. Rüzgar enerjisinde her sene bin megavat kurulum ve bin megavat kapasite tahsisi hedefiyle, yatırımların kesintisiz devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

YEKDEM'İN DEVAMLILIĞI ÖNEMLİ

YEKDEM'de şu an uygulanan teşvik miktarının kilovatsaat başına 7,3 dolar/cent olduğunu belirten Yıldırım, "YEKDEM'in güncel teknoloji, maliyet, finans, coğrafya ve rüzgar koşullarına göre düzenlenmesi ve piyasa fiyatına yakın olması gerekiyor. TÜREB olarak teşviğin kilovatsaat başına 5,22 dolar/cent olarak belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Uzun vadeli ve daha makul finansman kaynaklarına erişim için alım garantisinin 15 yıl olarak düzenlenmesini öneriyoruz." dedi.

Yıldırım, rüzgar enerjisi sektöründe yerli ve milli kaynakların etkin kullanımıyla, enerji arz güvenliğinin sağlanması, nihai tüketicilerin elektrik maliyetlerinin düşürülmesi, karbon emisyonunun azaltılması ve yerli üretimle sanayi istihdamının artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Devam eden yerli katkı desteğiyle gelişen rüzgar sanayisinde yerli ekipman kullanımının cazip hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "2020 sonrasında ek bir fiyat desteği sunulması ve mutlaka alım garantisinden bağımsız olarak işletilmesi gerekiyor. Rüzgarda yerli ürün kullanımına ilişkin katkı desteğinin en az 10 yıl süresince dolar ve/veya avro cinsinden yapılması faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Son dakika... Bakan Ersoy açıkladı: Kaçak yapılaşmada yeni sistem

İstanbul Havalimanı'nın "özel güvenlik bölgesi" belirlendi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dış hatlarda yüzde 20 büyüme

Noterlerin nöbeti ilçelere taşınıyor