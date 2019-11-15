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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.11.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Rüzgarda 2 milyar dolarlık yatırım mümkün

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Rüzgarda 2 milyar dolarlık yatırım mümkün

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım, gelecek yıl 2 bin megavatlık karasal rüzgar enerjisi santrali (RES) lisansının verilmesi durumunda, toplam 2 milyar dolar yatırım seviyesine ulaşılacağını söyledi.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım, AA muhabirine, rüzgar sektöründe yapılması beklenen yatırımlara ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın 2 bin megavatlık RES için başvuruları nisanda alacakları yönündeki açıklamalarını anımsatan Yıldırım, başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesi sonrasında yarışmaların yapılacağını anlattı. Yıldırım, rüzgar enerjisi sektörünün 2007 ve 2015 dönemi RES başvurularındaki tecrübelerine göre, başvuru ile yarışmalar arasında 1 ila 3 yıl süre gerektiğini bildirdi.

Sektörün ve mevzuatın bu alanda yeterli tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Planlanan kapasite yarışmalarının bir yıldan kısa sürede yapılması ve kapasitelerin tahsis edilmesi söz konusu olabilir." dedi.

İHRACAT VE İSTİHDAMA KATKI

Yıldırım, 2021'de ön lisans alması öngörülen kapasitede, proje geliştirme, finansman ve inşaat süreçleri düşünüldüğünde ilk projelerin 2023 sonunda başlamasının mümkün olacağını belirterek, şöyle devam etti:
"Gelecek yıl nisanda 2 bin megavatlık karasal RES lisansının verilmesi durumunda, toplam yatırım 2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşecek. Yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Destekleme Mekanizması'ndan bağımsız olarak, yerli katkı desteğinin de devam etmesi halinde Türkiye'nin rüzgar endüstrisi yerli aksam üretimindeki yüzde 50 potansiyelini koruyacak."

Yıldırım, söz konusu projelerin aksam yatırımları üzerindeki etkisine de dikkati çekerek, "Bu yatırımlarla, Türkiye yeni aksam yatırımlarına ev sahipliği yapacak ve ihracatını artıracak." ifadesini kullandı. Bu arada, Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre ekim ayı itibarıyla Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 91 bin 70 megavat seviyesindeyken, TÜREB'in temmuz ayı verilerine göre ise rüzgar enerjisinde kurulu güç 7 bin 600 megavatı buldu. 

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