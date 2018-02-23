Rüzgâr denizden esecek

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, güneş ve rüzgâr enerjisinde 1000’er megavatlık (MW) yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleri için çalışmalara başlandığını belirterek, “Bu yılki YEKA’ları da öyle bir şekilde yapalım ki dünyada başka bir alanda da ses getirsin diye düşünüyoruz. Öncelikle rüzgarda dünyanın en büyük off-shore (açık deniz) projesini hazırlıyoruz. Güneş YEKA’sına pil depolamasıyla ilgili düzenlemeyi de eklemeyi düşünüyoruz. Yine sıcak bir yaz olacak, bu yaz bitmeden iki ihaleyi de gerçekleştirmeyi planlıyoruz” açıklaması yaptı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK OFF-SHORE’U





1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu’nun açılışında moderatörlerin sorularını yanıtlayan Albayrak, Türkiye açısından 2017’nin yenilenebilir enerjide “ses getiren” bir yıl olduğunu, Türkiye’nin geçen yıl Avrupa Birliği (AB) ülkelerine kıyasla yenilenebilir enerjide en hızlı büyüyen ülke konumunda bulunduğunu söyledi. Özellikle YEKA ihaleleriyle hem rekabetçi fiyatların ortaya çıktığı, Ar-Ge çalışmalarının yapılacağı, hem de yerli üretim ve istihdamı destekleyecek projelerin gerçekleştirildiğini anlatan Albayrak, “Bu yılki YEKA’ları da öyle bir şekilde yapalım ki dünyada başka bir alanda da ses getirsin diye düşünüyoruz” ifadesini kullanarak, rüzgarda dünyanın en büyük off-shore projesini hazırladıklarını açıkladı. Albayrak, binaların cephe ve çatılarına kurulacak güneş panellerine yönelik düzenlemenin de önemli bir adım olduğunu belirterek, “Bu şekildeki kurulumların mevcut durumda 6-8 yıla kadar geri dönüşü oluyor. Yerli güneş panelinin üretilmeye başlamasıyla buradaki maliyetler daha da düşecek. Bu durumda çatı paneli yatırımları daha cazip hale gelebilecek” dedi.

PİL VE DEPOLAMA EKLENECEK

Gelecek 10 yıl içinde güneş ve rüzgarda 10’ar bin megavatlık yatırım yapılacağını anımsatan Albayrak, “Bu yılki bin megavatlık güneş Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesine pil ve depolamayla ilgili noktayı da ekleyip, gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Çalışmalar inşallah mart, nisan gibi biterse, ilkbahar aylarında bunun anonsu olur. Bu yaz bitmeden de bu iki ihaleyi hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Yani, güneş ve rüzgarda 1000’er megavatlık yeni ihaleler için çalışmalara başladık” dedi.

‘SİZ ABD OLARAK NE HİSSEDERDİNİZ?’

TÜRKİYE’nin Afrin operasyonuyla birlikte insanların daha yüksek bir tonda cereyan eden meseleleri değerlendirebildiğini vurgulayan Albayrak, “Sınıra 5 bin silah yığacaksınız, farklı ekipmanlar getireceksiniz ve sonra sınırınızdaki gelişmeleri izleyeceksiniz. Böyle bir şey yok. Ben Amerikalı dostlarıma da ilettim. Dedim ki, şu empatiyi yapalım: Teksas’ın hemen sınır bölgesi Meksika tarafında, kilisede pazar günü ibadet halinde olan Hristiyan vatandaşlara füze gelse, bu masum insanların başına yıkılsa, siz ABD olarak ne hissederdiniz? Daha da ötesi bu saldırıyı gerçekleştiren terör grubuna, bu füzelerin stratejik müttefik olarak bildiğiniz ülkelerden temin edildiğini duyduğunuzda ne söylerdiniz?” diye konuştu. Doğu Akdeniz gaz kaynakları konusunda ise yaklaşımlarının “Kıbrıs’taki zenginlikler Kıbrıslılara aittir” olduğunu belirten Albayrak, “Tek taraflı bir sondaj yapılırsa, Türkiye olarak buna izin veremeyiz” dedi. Albayrak, Türkiye’de bu yıl petrol ve doğalgaz aramalarına yönelik sondaj faaliyetlerine başlanacağını dile getirerek, “2020’li yıllarda Türkiye’de bu anlamda hem karada hem de denizde daha farklı bir süreç yaşanacak. İhtimalleri mümkün olduğunca artıracak bir stratejiyle, inşallah bir şeyler bulacağız. Bulursak, ilk ben açıklayacağım ama doğru yoldayız” diye konuştu. Albayrak ayrıca Maden Güvenlik Kurumu için de geçen hafta itibarıyla imzaları attıklarını bildirdi.

TARİHİN EN DÜŞÜK HES ÜRETİMİ

ELEKTRİKTE yerli üretimin payıyla ilgili konuşurken ise Albayrak, “Son 44 yılın en kurak yılını geçirdik ve 2018’e de öyle girdik. Maalesef tarihin en düşük hidroelektrik santraline dayalı üretimini yapıyoruz” şeklinde konuştu. Pil ve depolamayla ilgili mevzuatsal olarak yeni adımlar atılacağını ve bu konuda çok farklı bir noktaya doğru gidildiğini vurgulayan Bakan Albayrak, ayrıca bor madeninde bu yıl itibarıyla önemli hamleler yapılacağını açıkladı. Albayrak, “Bu konuda dünyada yetkin ve önemli kurumlarda çalışmış uzmanlardan bir ekip kurduk. Bu yıl borun katma değerli ve stratejik ürüne dönüştürülmesi kapsamında önemli iki-üç tesisin temel atma süreciyle ilgili açıklama yapacağız” dedi.