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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AMASYA (İHA)
08.10.2018 - 11:29, Son Güncelleme:

Rüyasındaki ses Boğaziçi’li çiftçiyi zengin etti!

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Amasya’da yaşayan çiftlik sahibi Ahmet Karan, rüyasındaki 'hünnap dik' sesi üzerine çiftliğindeki bütün meyve ağaçlarını söküp yerine Çinlilerin ‘ölümsüzlük meyvesi’, Avrupalıların ise ‘süper meyve’ dedikleri hünnap ağacından 6 yılda 13 bin adet dikerek tonlarca yetiştirip satıyor.

AMASYA - Suluova yolu üzerindeki ‘Yeşil Vadi’ adlı çiftliğinin bulunduğu mevkide uzun yıllardır başta elma olmak üzere çeşitli meyvelerden yetiştirmesine rağmen istediği geliri elde edemeyip meyvecilikten ümidini kestiği sırada rüyasındaki ‘daha ne duruyorsun, hünnap dik’ sesiyle irkilmesi sonrası bu meyveyi yetiştirmek için araştırmalar yapıp harekete geçtiğini anımsatan Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Ahmet Karan, “130 dekar bir alanda yaklaşık 13 bin hünnap ağacı yetiştirdik. Her sene 2 bin, 2 bin 500 civarında bir dikim yaptık. Bugün gerçekten Türkiye’nin en ciddi hünnap bahçesini Amasya’ya kazandırdık” dedi.

Rüyasındaki ses Boğaziçi’li çiftçiyi zengin etti

Tonlarca üretip sattığı hünnaplardan elde ettiği gelirle borçlarını ödeyip ekonomik olarak düzlüğe çıkan 50 yaşındaki Karan, “Ciddi anlamda bize faydası oldu. Özellikle ilaç masrafının düşük olması ve şu anda Türkiye’de değer bulup karşılık anlamında tatmin edici olması bizim için mutluluk verici” diye konuştu.

Hünnabın Çin’de çok önem verilen bir meyve olduğunun altını çizen evli ve 4 çocuk babası Karan, “Çinliler milyonlarca ton hünnap yiyorlar. Bunun sebebi de sağlıkla ilgili. Çinliler hünnap için ‘ölümsüzlük meyvesi’ diyorlar. Avrupalılar da 21. yüzyılın en ciddi meyvelerinden biri olarak görüyor ve ‘süper meyve’ ismini takmışlar” diye konuştu.

Toptan olarak 5-6 lira arasında fiyatlarla sattıkları bu meyvenin üretiminin Amasya’da daha çok yayılmaya başladığına değinen Karan, “İnanıyorum ki hünnap elmanın yerini alacak. 5-6 sene sonra Amasya’ya giren turistler ve ziyaretçiler hünnap heykeliyle karşı karşıya kalacaklar” şeklinde konuştu.

HÜNNAP ÇOK FAYDALI

Hünnap pektin, tanen, müsilaj, şeker ve C vitamini ihtiva ediyor. Hünnap, reçel ve sirke yapımının yanı sıra bitkisel ilaç olarak da kullanılıyor. Hünnabın, astım ve solunum sistemi hastalarına çok faydalı olduğu, balgam sökücü ve öksürük kesici özelliği olduğu biliniyor. Kanı temizleyip bağırsakları çalıştıran hünnap, streste vücudun kendini tekrar inşa etmesini hızlandırıyor. Nezle ve soğuk algınlığına karşı direnci artıyor. Şekeri dengeliyor.

Zihni ve bedeni yorgunluk, zafiyet, ağrı kaynaklı uykusuzluk durumlarında insana güç veriyor ve ateşi de düşürüyor.

Uzmanlar her sabah 3 hünnap yemeyi tavsiye ediyor.

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