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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gökhan ARTAN / DHA
29.05.2019 - 17:18, Son Güncelleme:

Rüya uçak İstanbul'a geliyor! Çin'in en büyüğü...

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Rüya uçak İstanbul'a geliyor! Çin'in en büyüğü...

Çin’in filo olarak en büyük havayolu şirketi olan China Southern Havayolları, Pekin’den sonra Wuhan kentinden de İstanbul’a uçuşlara başladı.Çin’den birbiri ardına İstanbul’a seferlerin başlamasıyla bu yıl Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısının 500 bini bulması bekleniyor.

İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla beraber yabancı havayolu şirketleri birbiri ardına İstanbul’a yeni noktalardan uçuşlara başlıyor. Çin’in filosuna göre en büyük havayolu şirketinden biri olan China Southern Havayolları da yeniden başladığı Pekin-İstanbul seferi dışında Orta Çin’in en büyük şehri olan 10,6 milyon nüfuslu Wuhan’dan bugünden itibaren İstanbul Havalimanı’na uçuşlara başladı. Wuhan Havalimanı’ndan Türkiye saati ile 10:54’de havalanan CZ8341 sefer sayılı China Southern Havayoları ilk seferi de "rüya uçak" olarak adlandırılan "Boeing 787-9 Dreamliner" ile gerçekleştirdi. İstanbul Havalimanı’na Çin hava yolu şirketinin uçağının saat 20:20’de inmesi planlanıyor. İlk sefere de yolcu talebinin yoğun olduğu öğrenildi. Çin şirketinin merkezleri ise Pekin ve Guangzhou...216 noktaya uçan ve kargo dahil 616 uçağı bulunmasıyla Çin’in filo olarak en büyük havayolu şirketi olarak tanımlanan China Southern Havayolları’nın 2017 verilerine göre geliri 1,3 milyar dolar.

Rüya uçak İstanbula geliyor Çinin en büyüğü...
YENİ ÇİNLİ ŞİRKETLER DE YOLDA

Çin'den diğer havayolu şirketleri de turist sayısından pay kapmak adına Türkiyeye sefer düzenleyecek. Çengdu’dan Sichuan Havayolları haftada üç gün İstanbul’a 30 Nisan’dan itibaren uçuşlara başlarken, Lucky Air de ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinin başkenti ve en büyük şehri Kunming’den Temmuz ayından itibaren uçması bekleniyor. THY ise Çin’de Pekin, Şanghay, Guangzhou ve Hong Kong’a uçarken 8 noktaya daha uçmak için çalışmalar yapıyor.

ÇİNLİ TURİST SAYISI 2 YIL SONRA 1 MİLYONU BULACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre 2018 yılında yüzde 59 artışla 394 bin Çinli Türkiye'ye gelirken, artışın bu hızla devam etmesi halinde 2 yıl sonra Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısını 1 milyona çıkacağı tahmin ediliyor.Yeni havayolu şirketlerinin ve yeni noktalardan uçuşların başlamasıyla beraber 2019 yılında ise Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısının 500 bini bulması bekleniyor.

 

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