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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatı kazandırıyor

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Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatı kazandırıyor

Karadeniz'den Rusya'ya ocak-eylül döneminde 83 milyon 889 bin 335 dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildi.

Karadeniz'den yılın 9 aylık döneminde Rusya Federasyonu'na 83 milyon 889 bin 335 dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildi. AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, bölgeden yılın ocak-eylül döneminde Rusya'ya 101 bin 883 ton yaş meyve sebze ihracatı karşılığında 83 milyon 889 bin 335 dolar gelir sağlandı.

Şeftali, domates, üzüm, mandarin ve limon, söz konusu ülkeye en fazla ihraç edilen ilk 5 ürün oldu. Karadeniz'den Rusya'ya yılın 9 aylık döneminde şeftali ihracatından 14 milyon 946 bin 182, domates ihracatından 14 milyon 331 bin 185, üzüm ihracatından 13 milyon 939 bin 190, mandarin ihracatından 10 milyon 287 bin 22 ve limon ihracatından da 6 milyon 489 bin 517 dolar elde edildi.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus halkının Türk ürünlerine ilgisinin yaş meyve sebze ihracatını pozitif yönde etkilediğini söyledi. Bölgeden Rusya'ya yaş meyve sebze olarak 27 kalemden ihracat yapıldığını aktaran Kalyoncu, söz konusu ihracattan da 83 milyon 889 bin 335 dolarlık kazanç sağlandığını vurguladı.

Kalyoncu, yıl sonuna doğru ihracat rakamlarının çok daha iyi seviyeye gelmesini beklediklerine işaret ederek, DKİB olarak ihracat potansiyelini artırmak için gayret ettiklerini sözlerine ekledi. 

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