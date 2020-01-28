Rusya'ya ihracatta Trabzon öne çıktı

Karadeniz Bölgesi'nden 2019 yılında Rusya Federasyonu'na en fazla ihracat Trabzon'dan gerçekleştirildi.



Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılında Karadeniz Bölgesi'ndeki 17 ilden Rusya Federasyonu'na 235 milyon 70 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.



Bölgeden gerçekleştirilen ihracatın yüzde 62'sinin yani 145 milyon 563 bin 601 dolarlık kısmının Trabzon'dan yapıldığına dikkati çeken Kalyoncu, bu kenti Samsun ve Rize'nin takip ettiğini belirtti.



Trabzon'dan Rusya Federasyonu'na en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünlerin 138 milyon 142 bin dolarla yaş meyve sebze, 5 milyon 171 bin dolarla fındık ve mamullerinin olduğunu ifade eden Kalyoncu, şunları kaydetti:



"Rize'den, Rusya Federasyonu'na 20 milyon 670 bin dolarlık su ürünleri sektöründen ihraç yapıldı. Bölgeden, Rusya Federasyonu'na dondurulmuş balık ihracatı tamamen Rize'den gerçekleştirildi. Rusya Federasyonu'na ülkemizden yapılan yaş meyve sebze ihracatında Trabzonlu firmaların önemli payı var. Bölgeden Rusya Federasyonu'na yapılan yaş meyve sebze ihracatının yüzde 90'ı Trabzon firmaları tarafından gerçekleştirildi."