Rusya'ya ihracata domates, mandarin ve limon katkısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriRusya'ya ihracata domates, mandarin ve limon katkısı
GeriEkonomi Rusya'ya ihracata domates, mandarin ve limon katkısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
16.04.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Rusya'ya ihracata domates, mandarin ve limon katkısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rusya'ya ihracata domates, mandarin ve limon katkısı

Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde Rusya Federasyonu'na yapılan yaş meyve sebze ihracatı 147 milyon doları aşarken, dış satımın yüzde 72,5'lik kısmını domates, mandarin ve limon oluşturdu.

Türkiye'den ocak-mart döneminde Rusya'ya yapılan yaş meyve sebze ihracatı 147 milyon doları aşarken, ürün bazında bu ülkeye en çok domates, mandarin ve limon gönderildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde Rusya'ya 219 bin 145 ton yaş meyve sebze satılarak, karşılığında 147 milyon 28 bin 391 dolar gelir elde edildi. 

Ürün bazında değerlendirildiğinde bu ülkeye ihracatın yüzde 72,5'lik kısmını domates, mandarin ve limon oluşturdu. 

Yılın ilk 3 ayında Rusya'ya 47 milyon 521 bin 795 dolar karşılığında 50 bin 828 ton domates satıldı. Geçen yılın aynı döneminde 9 bin 850 ton domates ihracatına karşılık 9 milyon 297 bin 135 dolar gelir elde edilmişti. Böylece Rusya'ya domates dış satımı miktar bakımından yüzde 416, değer bakımından da yüzde 411 arttı. 

Bu dönemde Rusya'ya 59 bin 725 ton mandarin ihracatı karşılığında 33 milyon 549 bin 324 dolar, 44 bin 526 ton limon karşılığında da 25 milyon 577 bin 817 dolar döviz girdiği sağlandı. 

Türkiye'den ilk çeyrekte Rusya'ya 25 kalem meyve sebze ihracatı yapılırken, 9 milyon 554 bin 979 dolarla nar, 8 milyon 455 bin 356 dolarla da greyfurt ilk 5'te yer aldı. 

Doğu Karadeniz'den de Rusya Federasyonu'na söz konusu dönemde yapılan 30 milyon 778 bin 620 dolarlık yaş meyve sebze ihracatının yüzde 79'unu domates, mandarin ve limon oluşturdu. 

"İHRACATIMIZIN DAHA DA ARTACAĞINA İNANIYORUZ"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında Rusya'nın önemli bir pazar olduğunu hatırlattı. 

Taze meyve sebze ihracatında Rusya'nın payının yüzde 29 olduğuna dikkati çeken Kalyoncu, "İki ülke liderlerinin yaptıkları üst düzey çok olumlu görüşmeler neticesinde ülkeler arasındaki ticaret hacminin artırılması için bürokratik engellerin kaldırılması yönünde alınan karar bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bundan sonraki süreçte ihracatımızın daha da artacağına inanıyoruz." dedi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bayram tatili planı yapacaklara önemli uyarı! Telefondaki tarihe dikkat...

Dev fuar açıldı! İşte en yenilikçi otomobiller

İTO Başkanı Avdagiç: İstihdam konusunda hükümet ve özel sektör daha fazla iş birliği yapmalı

Facebook hissedarları Mark Zukerberg'i yönetimde istemiyor