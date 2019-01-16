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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.01.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Rusya'ya ihracat yüzleri güldürdü

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Rusya'ya ihracat yüzleri güldürdü

Türkiye'den Rusya'ya 2018 yılında 3 milyar 453 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den Rusya'ya geçen yıl 2 milyon 623 bin tonluk ihracat gerçekleştirilerek karşılığında 3 milyar 453 milyon 233 bin 741 dolar gelir elde edildi.

Türkiye'den Rusya'ya önceki yıl 2 milyon 457 bin tonluk ihracat karşılığında 2 milyar 729 milyon 452 bin dolarlık gelir elde edilmişti. Böylece geçen yılki ihracat önceki yıla oranla miktarda yüzde 7, değerde ise yüzde 27 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde Rusya'ya yapılan ihracatta yaş meyve sebze ürünleri ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye geçen yıl 1 milyon 30 bin tonluk yaş meyve sebze ihraç edilerek 659 milyon 526 bin dolarlık gelir sağlandı.

Türkiye'den Rusya'ya geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerden otomotiv endüstrisi 453 milyon 572 bin dolarla ikinci, kimyevi maddeler ve mamulleri ise 377 milyon 10 bin dolarla üçüncü oldu.

Öte yandan, Doğu Karadeniz'den de Rusya'ya geçen yıl 1 milyar 563 milyon 562 bin dolar tutarında 1 milyon 342 bin ton ürün ihraç edildi. Trabzon'dan da söz konusu ülkeye 548 bin 896 tonluk ihracat karşılığında 951 milyon 505 bin 265 dolar kazanç sağlandı.

"RUSYA'YA İHRACATIN YÜZDE 39'UNU YAŞ MEYVE SEBZE ÜRÜNLERİ OLUŞTURDU"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Rusya Federasyonu'na 2018 yılında gerçekleştirilen toplam ihracatın miktarda yüzde 39, değerde ise yüzde 19'unu yaş meyve sebzenin oluşturduğunu söyledi.

Rusya Federasyonu'nun, Türkiye'nin önde gelen ticaret partnerlerinden biri olduğunu ifade eden Gürdoğan, "Yaş meyve sebze ihracatında da Rusya Federasyonu en önde gelen pazarlardandır. Bundan dolayı her yıl olduğu gibi 2018 yılında da Rusya Federasyonu'na en fazla ihracat gerçekleştiren sektör yaş meyve sebze sektörü olmuştur." dedi.

"İHRACATIMIZIN DAHA DA ÜST NOKTALARA ULAŞMASINI ÜMİT EDİYORUZ"

Gürdoğan, geçen yıl gerek lojistik gerekse teknik engeller konusunda Rusya Federasyonu'na girişte yaşanan sorunlar nedeniyle yaş meyve sebze sektör ihracatının miktarda yüzde 1, değerde yüzde 3 gibi düşük artışla yılı kapattığını aktararak, 2018 yılı son çeyreğinde ise sorunlar nedeniyle sektör ihracatında önemli oranda düşüşler yaşandığını kaydetti.

Bu dönemde ihracat beklentilerinin daha yüksek olduğuna dikkati çeken Gürdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni yılda Rusya Federasyonu piyasasından daha da ümitliyiz. Yaşanan sorunların çözümü ile 2019 yılında sektör ihracatı daha üst noktalara ulaşacaktır. Rusya piyasasına en doğal ve en taze haliyle kaliteli ürün sunabilen Türk ihracatçılar olması nedeniyle Türk yaş meyve sebze ürünlerinin Rus tüketiciler tarafından en fazla tercih edilen ürünler olmuştur. Türk ürünlerinin 24 saat içinde en taze haliyle Rusya piyasasına sunulması her iki ülke açısından önemli avantajlar sağlamıştır ancak Rusya Federasyonu tarafından sürekli yaş meyve sebze ürünlerinin iade edilmesi 2018 yılında sektöre büyük darbe vurmuş ve ihracatçılarımız yılı çok büyük zararlarla kapatmıştır."

Bu yıl yetkililerden bu soruna kalıcı çözüm bulmalarını, ihracatçılara ve ihraç yükü taşıyan tır şoförlerine uygulanan vizelerin kaldırılmasını beklediklerini dile getiren Gürdoğan, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin karşılıklı kazan kazan ilkesi ile aynı dengede gelişmesi halinde Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatın daha da üst noktalara ulaşmasını ümit ettiklerini söyledi.

Gürdoğan, yaş meyve sebze sektöründe Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta yaşanan sorunun, sektörün en önde gelen firmalarının faaliyet gösterdiği Trabzon ve Doğu Karadeniz'de de ihracatı etkilediğini belirterek, bundan dolayı geçen yıl Trabzon'dan ve bölgeden Rusya'ya yapılan sektör ihracatında düşüşler yaşandığını sözlerine ekledi.

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