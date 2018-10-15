Rusya'ya gıda ürünleri ihracatı yüzde 31 arttı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriRusya'ya gıda ürünleri ihracatı yüzde 31 arttı
GeriEkonomi Rusya'ya gıda ürünleri ihracatı yüzde 31 arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
15.10.2018 - 10:12, Son Güncelleme:

Rusya'ya gıda ürünleri ihracatı yüzde 31 arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rusya'ya gıda ürünleri ihracatı yüzde 31 arttı

Zeytinyağı’nda hedef dünya şampiyonluğu.

TÜRKİYE, 2018 yılının Ocak-Eylül döneminde Rusya'ya 2 milyar 497 milyon dolarlık ihracat yaparken, bu ihracatta gıda ürünlerinin payı 610 milyon dolar oldu.

Gıda sektörü, Türkiye’nin tüm ihracatçı sektörlerinin hedef pazar olarak belirlediği tek ülke konumunda olan Rusya’ya ihracatta yaşadığı sorunların çözümü için Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli önderliğinde çıkarma yaptı. Türkiye'nin 2023 yılında 650 bin ton zeytinyağı üretimi ile dünya ikinciliğini, 1 milyon 200 bin tonluk sofralık zeytin üretimi ile dünya liderliğini hedeflediğine dikkati çeken Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı sektöründe oluşacak fazla üretimin katma değere dönüşmesi için Rusya'yı önemli bir seçenek olarak gördüklerini ifade etti.

Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığında, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile Rusya Federasyonu Tarım Bakan Yardımcısı Sergey Levin ve iş insanlarıyla Tarım İş Toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin Rusya heyetinde Ege İhracatçı Birlikleri'ni temsilen, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Işık ve Gürcan Şen, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Almış ve Denetim Kurulu Üyesi Erkan Geyik, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi M. Ata Özdemir ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi Haluk Taktak yer aldı.

RUSYA'YA GIDA İHRACATINDA HEDEF 1 MİLYAR DOLARI GEÇMEK

Türkiye'nin 2018 yılında Rusya'ya gerçekleştirdiği 610 milyon dolarlık gıda ürünleri ihracatının 423 milyon dolarlık kısmının yaş meyve sebze ve mamulleri sektörü tarafından yapıldığını anlatan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Rus gümrüklerinde son dönemde Türk gıda ürünlerinin gereğinden fazla bekletildiklerini, Rusya seyahatinde bu sorunun çözümü için mesafe alındığını, bundan sonraki süreçte atılacak adımlarla Türkiye'nin Rusya'ya gıda ürünleri ihracatının 1 milyar doları geçmesi için çalışacaklarını kaydetti.

Türkiye'nin 2023 yılında 650 bin ton zeytinyağı üretimi ile dünya ikinciliğini, 1 milyon 200 bin tonluk sofralık zeytin üretimi ile dünya liderliğini hedeflediğine dikkati çeken Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı sektöründe oluşacak fazla üretimin katma değere dönüşmesi için Rusya'yı önemli bir seçenek olarak gördüklerini ifade etti. Er, "Rusya pazarında zeytin ve zeytinyağı sektörümüzün gücünü arttırmak istiyoruz. Bu amaçla Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Organizasyonları yapacağız. Bizler açısından verimli bir iş seyahati oldu" dedi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık, Rusya'ya kuru meyve ve organik ürün ihracatını arttırmak istediklerini, yeni hayata geçirdikleri Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projesi ile Rusya'ya "Sektörel Ticaret Heyeti" yapmayı planladıklarını belirtti.

RUSYA'YA GIDA ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 31 ARTTI

Türkiye, 2018 yılının Ocak - Eylül döneminde Rusya'ya 2 milyar 497 milyon dolarlık ihracat yaparken, bu ihracatta gıda ürünlerinin payı 610 milyon dolar oldu. Rusya'ya genel ihracatımız yüzde 41 artarken, gıda ürünlerimizdeki ihracat artışı yüzde 31 olarak kayıtlara geçti.

Rusya'ya en fazla ihracatı 417 milyon dolarlık tutarla yaş meyve sebze sektörü yaparken, otomotiv sektörü 342 milyon dolarlık ihracatla zirve ortağı oldu. Bu sektörleri 283 milyon dola ile kimya sektörü ve 204 milyon dolar ile konfeksiyon sektörleri izledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dolar haftaya böyle başladı

Denizli'nin "hanımağası" yaşamını yitirdi

1950'li yıllardan bu yana faaliyet gösteren Alkoçlar ‘vade’ istedi

Son dakika... GSM şirketlerinden flaş enflasyon kararı! İndirim geliyor...