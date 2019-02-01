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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.02.2019 - 16:14, Son Güncelleme:

Rusya'ya ayakkabı ihracatı yüzde 78 arttı

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Rusya'ya ayakkabı ihracatı yüzde 78 arttı

Türkiye'den Rusya'ya yapılan ayakkabı ihracatı 2018'de bir önceki yıla yüzde 78 artarak 132 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'den Rusya'ya yapılan ayakkabı ihracatı 2017'ye göre yüzde 78 artışla 132 milyon dolara yükseldi. AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre Türkiye'nin deri ve deri mamulleri ihracatı 2018'de 1,6 milyar dolara ulaştı.

Sektörde en büyük paya sahip ayakkabıda 2017'de 768 milyon dolar olan ihracat 2018'de yüzde 15 artışla 888 milyon dolara yükseldi.
Ayakkabı ihracatında ilk sırada Rusya yer aldı. Rusya'ya ayakkabı ihracatı 74 milyon dolardan 2018'de yüzde 78 artışla 132 milyon dolara çıktı. Böylece, Türkiye'nin ihraç ettiği yaklaşık 6 ayakkabıdan biri Rusya'ya gitti.

Ayakkabı ihracatında Rusya'yı 83 milyon dolarla Irak ve 61 milyon dolarla Almanya izledi.

HEDEF 1,5 MİLYAR DOLAR

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçak krizi sonrası düşüşe geçen Rusya pazarının diğer ürünlerde olduğu gibi ayakkabıda da toparlandığını söyledi.

Rusya'ya olan ihracat artışının devam etmesini beklediklerini belirten Zandar, "2018'i ayakkabı sektörü olarak iyi kapattık. 2019'da da ayakkabı ihracatının 1,5 milyar dolar seviyesine ulaşmasını umuyoruz." dedi.

Rusya pazarının yanı sıra, diğer pazarlarda da çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Zandar, şunları kaydetti:
"Güney Kore, Türkiye'den ciddi miktarda bitmiş deri almaya başladı. Bitmiş deri alması demek Türkiye'ye bir ilgi olduğunu gösteriyor. Biz de bunu araştırmaya karar verdik. Mart ayında Hong Kong'da düzenlenecek deri fuarı sonrasında İstanbul İhracatçı Birliklerinden de bir heyetle inceleme gezisi organize etmeyi planlıyoruz. Amacımız Güney Kore piyasasını daha iyi tanımak."

İSTANBUL RUSYA'YA, İZMİR AVRUPA'YA

Ayakkabı ihracatında tasarımın çok önemli olduğuna değinen Zandar, ürün gamı açısından çok zengin olan Türkiye'nin tasarım konusunda ise kendisini geliştirdiğine işaret etti.

Ayakkabıda İzmir'deki firmaların genelde Avrupa odaklı koleksiyonlar üzerine çalıştığını, İstanbul'un ise Rusya ve Ortadoğu pazarlarında iddialı olduğunu kaydeden Zandar, sektörün alternatif pazarlara girmek için çaba gösterdiğini dile getirdi.

İhracatın mevsimlerden doğrudan etkilendiğine belirten Zandar, "Kış çok güzel geçiyor. Avrupa genelinde de Türkiye'de de çok yağışlı, soğuk bir kış yaşıyoruz. Mevsimleri dolu dolu yaşadığımız sürece satışlarımız da artan trendle devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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