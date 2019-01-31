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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.01.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Rusya'ya 30 milyon dolarlık domates ihracı

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Rusya'ya 30 milyon dolarlık domates ihracı

Türkiye'den 2018 yılında Rusya'ya 37 bin 107 ton domates ihraç edilerek karşılığında 30 milyon 634 bin dolar gelir elde edildi.

Türkiye'den Rusya Federasyonu'na yapılan domates ihracatı, geçen yıl önceki yıla göre yaklaşık 14 kat artarak 30 milyon 634 bin dolara çıktı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den Rusya'ya 2018 yılında 37 bin 107 ton domates gönderildi ve karşılığında 30 milyon 634 bin 892 dolar gelir sağlandı. Rusya'ya önceki yıl 2 milyon 197 bin 208 dolar tutarında 2 bin 75 ton domates ihraç edildi. Böylece Türkiye'den Rusya'ya geçen yıl yapılan domates ihracatı tutarı, önceki yıla göre yaklaşık 14 kat arttı.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Rusya'nın Türkiye için önemli bir pazar olduğunu söyledi.

Rusya'nın bir dönem domates ithalatına kısıtlamalar getirdiğini anımsatan Gürdoğan, buna bağlı olarak ihracatta düşüşler yaşandığını ifade etti.

Kısıtlamaların kalkmasıyla domates ihracatının arttığına dikkati çeken Gürdoğan, şöyle devam etti:

"Domateste 2017 yılında ihraç yasağının devam etmesi, 2018 yılı ilk 4 ayında Rusya Federasyonu'nun kısıtlı sayıdaki firmaya ihraç izni vermesi nedeniyle 2017 yılı ve 2018 yılı ilk üç ayında ihracatımız düşük kalmıştır. Rusya'nın 2018 Nisan ayından sonra domates ihracatını serbest bırakmasına bağlı ihracatımız artış trendine girmiştir. Rusya Federasyonu'na ihracatta yaşanan sorunların çözüme kavuşması, limanlarda Türk ürünlerine uygulanan tarife dışı engellerin düzelmesiyle ihracattaki bu artışın 2019 sezonunda çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyoruz."

Gürdoğan, ihracat rakamlarının daha da üst düzeye ulaşması gerektiğini vurgulayarak, DKİB olarak bunun için çaba sarf ettiklerini belirtti.

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