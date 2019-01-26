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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.01.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Rusya'ya 30 bin ton kabak ihraç edildi

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Rusya'ya 30 bin ton kabak ihraç edildi

Türkiye'den Rusya Federasyonu'na geçen yıl yapılan 30 bin 652 ton kabak satışıyla ülkeye 15,4 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. Kabak ihracatı önceki yıla göre miktar bazında yüzde 412, değer bazında yüzde 527 artış gösterdi.

Türkiye'den Rusya Federasyonu'na geçen yıl 15 milyon 430 bin 123 dolarlık kabak ihracatı yapıldı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Rusya'ya geçen yıl 30 bin 652 ton kabak satıldı.

Bu ülkeye önceki yıl 5 bin 982 ton kabak ihracatı yapılmış, karşılığında 2 milyon 460 bin 585 dolar gelir elde edilmişti. Böylece Rusya'ya geçen yıl yapılan kabak ihracatı, miktar bakımından yüzde 412, değer bakımından da yüzde 527 artış gösterdi.

Geçen yıl Doğu Karadeniz'den Rusya'ya gönderilen kabak miktarı ise 6 bin 565 ton oldu. Bu ihracatın karşılığında 4 milyon 637 bin 682 dolar gelir elde edildi. Bölgeden bu ülkeye önceki yıl 798 bin 734 dolar karşılığı bin 157 ton kabak satılmıştı.

"İHRACATTA ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR"
DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'ya geçen yıl gerçekleştirilen toplam ihracatın miktar bakımından yüzde 39, değer bakımından da 19'unu yaş meyve sebzenin oluşturduğunu belirterek, bu sektörde ihraç ürün çeşitliliğinin giderek arttığını söyledi.

Gürdoğan, "Rus tüketicilerin Türk tatlarına alışık olmalarıyla yeni ürünleri tanımalarına bağlı ülkemizden ürün talepleri de gelişti. Türk sebze ürünlerinin doğallığı, tazeliği ve lezzeti nedeniyle Rus tüketicilerin talebindeki artışa bağlı olarak ihracatımız ve ürün çeşitliliğimiz arttı. Bu kapsamda kabağın ihracatı da yükseldi. Bu artışın süreceğine inanıyoruz." dedi.

DKİB olarak ihracatı artırmaya yönelik çalışmalar yaptıkları anlatan Gürdoğan, Rusya'ya dış satımın daha iyi noktalara gelmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

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