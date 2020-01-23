Rusya'nın sanayi üretimi 2019'da yüzde 2,4 arttı

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, Rusya'da sanayi üretimi 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 2,4 arttı. Rusya'nın sanayi üretiminin Aralık 2019’da ise yıllık bazda yüzde 2,1 yükselirken aylık bazda yüzde 8,9 yükselmesi dikkati çekti.

Ülkede mineral kaynakların üretimi 2019’da yıllık bazda yüzde 3,1 artarken, işleme sanayi yüzde 2,3 büyüdü. Rusya’nın sanayi üretimi 2018’de yıllık bazda yüzde 2,9 büyümüştü.