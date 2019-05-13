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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.05.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

Rusya'nın petrol gelirleri ilk çeyrekte arttı

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Rusya'nın petrol gelirleri ilk çeyrekte arttı

Rusya yılın ilk çeyreğinde 65,9 milyon ton petrol, 61,5 milyar metreküp doğal gaz ihraç etti.

Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri bu yılın ilk çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 29,1 milyar dolara ulaştı. Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Rusya'da petrol ihracat hacmi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,8'lik artışla 65,9 milyon tona çıktı.
Söz konusu dönemde Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri de yüzde 3,1 artarak 29,1 milyar dolara yükseldi.

Rusya’nın doğal gaz ihracatı ise yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 0,4’lük düşüşle 61,5 milyar metreküpe gerilerken, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı yüzde 19,7’lik artışla 11,7 milyon metreküpe yükseldi.

Rusya, 2018’de petrol ihracatından 129 milyar dolar, doğal gaz ihracatından 49,1 milyar dolar gelir elde etmişti. 

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