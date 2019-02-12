Rusya'nın OPEC ile "resmi ortaklık" planı yok
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya’nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile resmi bir ortaklık kurmayı planlamadığını bildirdi.
Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, küresel petrol fiyatlarını daha iyi dengelemek amacıyla, OPEC’in Rusya ile resmi bir ortaklık kurmak istediğine yönelik iddiaları değerlendirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in OPEC ile Rusya arasındaki iş birliğini çok sayıda liderle istişare ettiğine işaret eden Peskov, "Putin bu konuyu son olarak Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile değerlendirmişti. Mevcut iş birliğinin, uluslararası petrol fiyatlarının dengelenmesindeki etkinliğinden bahsetmişti. Dolayısıyla OPEC ile resmi bir ortaklık kurulması planlanmıyor." ifadesini kullandı.
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak bir süre önce yaptığı açıklamada, ABD’nin tekel örgütlere yönelik yaptırım riski ve artacak bürokratik süreç nedeniyle OPEC ile diğer petrol üreticileri arasında ortak bir yapının kurulmasını düşük bir ihtimal olarak gördüğünü belirtmişti.
Petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir nedeniyle OPEC ve Rusya’nın başını çektiği bazı petrol üreticisi ülkeler, 2016 sonunda petrol üretimi konusunda iş birliği yapma kararı almışlardı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle