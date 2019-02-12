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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.02.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

Rusya'nın OPEC ile resmi ortaklık planı yok

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Rusya'nın OPEC ile resmi ortaklık planı yok

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya'nın OPEC ile resmi bir ortaklık kurulmasını planlamadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya’nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile resmi bir ortaklık kurmayı planlamadığını bildirdi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, küresel petrol fiyatlarını daha iyi dengelemek amacıyla, OPEC’in Rusya ile resmi bir ortaklık kurmak istediğine yönelik iddiaları değerlendirdi. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in OPEC ile Rusya arasındaki iş birliğini çok sayıda liderle istişare ettiğine işaret eden Peskov, "Putin bu konuyu son olarak Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile değerlendirmişti. Mevcut iş birliğinin, uluslararası petrol fiyatlarının dengelenmesindeki etkinliğinden bahsetmişti. Dolayısıyla OPEC ile resmi bir ortaklık kurulması planlanmıyor." ifadesini kullandı. 

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak bir süre önce yaptığı açıklamada, ABD’nin tekel örgütlere yönelik yaptırım riski ve artacak bürokratik süreç nedeniyle OPEC ile diğer petrol üreticileri arasında ortak bir yapının kurulmasını düşük bir ihtimal olarak gördüğünü belirtmişti. 

Petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir nedeniyle OPEC ve Rusya’nın başını çektiği bazı petrol üreticisi ülkeler, 2016 sonunda petrol üretimi konusunda iş birliği yapma kararı almışlardı. 

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